Расширение образования: в Старом Осколе появится детский технопарк

Благодаря «Кванториуму» старооскольские школьники смогут получить не только качественное образование по предметам естественно-научного и технологического профилей, но и широкие возможности. У ребят появится площадка для реализации собственных проектов и идей. На портале МБОУ СОШ №12 уже сейчас можно узнать о каждой программе и предложенных направлениях.