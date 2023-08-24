Расширение образования: в Старом Осколе появится детский технопарк

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Как сообщило правительство Белгородской области, в технопарке уже заканчивается отладка нового оборудования. Кабинеты для учеников тоже новые. Они отремонтированы и оформлены по современному дизайну.
Благодаря «Кванториуму» старооскольские школьники смогут получить не только качественное образование по предметам естественно-научного и технологического профилей, но и широкие возможности. У ребят появится площадка для реализации собственных проектов и идей. На портале МБОУ СОШ №12 уже сейчас можно узнать о каждой программе и предложенных направлениях.
Детские технопарки создаются в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения. Согласно целям проекта «Современная школа», учащиеся будут изучать обновлённые программы по прикладной биологии, химическому анализу, программированию, робототехнике, занимательной физике. Это способствует формированию у обучающихся необходимых сегодня компетенций и актуальных навыков.
В следующем учебном году такие технопарки появятся в школах Белгорода и Губкина.