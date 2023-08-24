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Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Детский технопарк «Кванториум»

Расширение образования: в Старом Осколе появится детский технопарк

24 августа 2023, 14:09
Фото: 1MI
Детский технопарк «Кванториум»

В Старом Осколе на площадке школы № 12 откроется детский технопарк «Кванториум»

С началом учебного года свои двери для учеников откроет технопарк с высокотехнологичным оборудованием. Старооскольский «Кванториум» является первым из открывшихся в Белгородской области. Он будет работать на площадке школы №12 Старого Оскола в рамках федерального проекта «Современная школа».

Как сообщило правительство Белгородской области, в технопарке уже заканчивается отладка нового оборудования. Кабинеты для учеников тоже новые. Они отремонтированы и оформлены по современному дизайну.

Благодаря «Кванториуму» старооскольские школьники смогут получить не только качественное образование по предметам естественно-научного и технологического профилей, но и широкие возможности. У ребят появится площадка для реализации собственных проектов и идей. На портале МБОУ СОШ №12 уже сейчас можно узнать о каждой программе и предложенных направлениях.

Детские технопарки создаются в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения. Согласно целям проекта «Современная школа», учащиеся будут изучать обновлённые программы по прикладной биологии, химическому анализу, программированию, робототехнике, занимательной физике. Это способствует формированию у обучающихся необходимых сегодня компетенций и актуальных навыков.

В следующем учебном году такие технопарки появятся в школах Белгорода и Губкина.

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