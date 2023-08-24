Путин высказался о крушении самолёта с Пригожиным на борту

Президент отметил, что Евгения Пригожина он знал ещё с начала 1990-х годов, и это был талантливый человек, но со сложной судьбой, который совершал в жизни серьёзные ошибки. Но при этом он добивался нужных результатов и для себя, и тогда, когда его об этом просил глава государства «для общего дела».