Путин высказался о крушении самолёта с Пригожиным на борту

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
По словам главы государства, первичные данные с места крушения самолёта говорят о том, что на борту находились сотрудники компании «Вагнер».
Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем.
Владимир Путин, президент РФ
Президент отметил, что Евгения Пригожина он знал ещё с начала 1990-х годов, и это был талантливый человек, но со сложной судьбой, который совершал в жизни серьёзные ошибки. Но при этом он добивался нужных результатов и для себя, и тогда, когда его об этом просил глава государства «для общего дела».
Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа рухнувшего самолёта. И подчеркнул, что Следком обязательно доведёт расследование автокатастрофы в Тверской области до конца.
Напомним, крушение самолёта случилось 23 августа в Тверской области, погибли 10 человек. После трагедии «Бел.Ру» собрало всю информацию о деятельности Евгения Пригожина на территории Белгородской области.