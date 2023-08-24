Путин с «особым чувством» обратился к белгородцам 23 августа

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:43
Президент Владимир Путин приехал в Курскую область на торжественное открытие мемориала «Курская битва». Мероприятие прошло 23 августа в честь 80-летия победы в Курской битве.
Путин поздравил россиян, выделив при этом жителей Белгородской, Курской, Орловской и Воронежских областей.
«Именно на этих территориях, на их бесчисленных полях, перелесках, высотах шли бои героической „огненной дуги“, которая навсегда останется одной из вершин великого народного подвига», — отметил президент.
Открытие мемориала проходило в посёлке Поныри. Торжественные мероприятия посетили более 2 тыс. человек. Делегации прибыли из 39 регионов страны, пишет издание. В числе гостей были руководители органов власти, представители дружественных государств, бизнеса, епархии и общественных организаций. На открытии мемориала также выступали Константин Хабенский, Сергей Шакуров, Михаил Пореченков.
Как отметил губернатор Курской области Роман Старовойт, рабочие готовились к открытию несколько месяцев. По его мнению, всё получилось на высочайшем уровне.