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Путин приехал на открытие мемориала «Курская битва»

Путин с «особым чувством» обратился к белгородцам 23 августа

24 августа 2023, 09:36
Фото: скриншот из видео с сайта Кремля

Путин приехал на открытие мемориала «Курская битва»

Президент России поздравил россиян с 80-летием победы на Курской дуге, выделив при этом жителей Белгородской области и соседних регионов. Накануне Владимир Путин приехал на открытие мемориального комплекса «Курская битва», сообщают «Курские известия».

Президент Владимир Путин приехал в Курскую область на торжественное открытие мемориала «Курская битва». Мероприятие прошло 23 августа в честь 80-летия победы в Курской битве.

Путин поздравил россиян, выделив при этом жителей Белгородской, Курской, Орловской и Воронежских областей.

«Именно на этих территориях, на их бесчисленных полях, перелесках, высотах шли бои героической „огненной дуги“, которая навсегда останется одной из вершин великого народного подвига», — отметил президент.

Открытие мемориала проходило в посёлке Поныри. Торжественные мероприятия посетили более 2 тыс. человек. Делегации прибыли из 39 регионов страны, пишет издание. В числе гостей были руководители органов власти, представители дружественных государств, бизнеса, епархии и общественных организаций. На открытии мемориала также выступали Константин Хабенский, Сергей Шакуров, Михаил Пореченков.

Как отметил губернатор Курской области Роман Старовойт, рабочие готовились к открытию несколько месяцев. По его мнению, всё получилось на высочайшем уровне.

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