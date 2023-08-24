Путин с «особым чувством» обратился к белгородцам 23 августа

Открытие мемориала проходило в посёлке Поныри. Торжественные мероприятия посетили более 2 тыс. человек. Делегации прибыли из 39 регионов страны, пишет издание. В числе гостей были руководители органов власти, представители дружественных государств, бизнеса, епархии и общественных организаций. На открытии мемориала также выступали Константин Хабенский, Сергей Шакуров, Михаил Пореченков.