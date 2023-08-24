Председатель ЕР прокомментировал будущие выборы и указал на цели работы партии

Он рассказал, что каждый, кто выставляет свою кандидатуру от партии, должен соответствовать высоким требованиям. «Во всех регионах, где в сентябре пройдут выборы, наполняем конкретными задачами региональные разделы народной программы. Впервые делаем это и в новых регионах», — также добавил он.