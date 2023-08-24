Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Председатель ЕР прокомментировал будущие выборы и указал на цели работы партии

Председатель ЕР прокомментировал будущие выборы и указал на цели работы партии

24 августа 2023, 18:33
Фото: ER.RU
«Единая Россия» сможет стать лидером осенних выборов, опираясь на доверие населения и организацию полноценной конкурентной борьбы, которая гарантирует эффективную защиту итогов голосования.

Как сообщает rostovgazeta.ru, такую мысль председатель партии Дмитрий Медведев донес в ходе проведения ВКС до губернаторов — лидеров списков от «Единой России» на выборах регионального масштаба.

В мероприятии приняли участие секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и глава думской фракции Владимир Васильев.

Медведев отметил тот факт, что сейчас большая часть высших должностных лиц на уровне регионов избирается от «Единой России». Ранее, в прошлые годы, наблюдалась аналогичная картина. Партия работает, опираясь на общую программу и общие цели, утвержденные президентом РФ Владимиром Путиным.

Турчак дал свой комментарий, подчеркнув, что выдвижение от партии имеет весомые преимущества, однако накладывает и значительную ответственность.

Он рассказал, что каждый, кто выставляет свою кандидатуру от партии, должен соответствовать высоким требованиям. «Во всех регионах, где в сентябре пройдут выборы, наполняем конкретными задачами региональные разделы народной программы. Впервые делаем это и в новых регионах», — также добавил он.

В общей сложности по всем российским регионам было собрано около 860 тысяч предложений, организовано порядка 10 тысяч встреч с населением.

«Вовлечение людей в решение актуальных для регионов и муниципалитетов задач — ключевой показатель эффективности партии», — озвучил свое мнение Турчак.

Дмитрий Медведев намерен следить за объемами оповещения населения об итогах реализации народной программы — своевременное информирование граждан поможет повысить доверие к «Единой России».

Приоритетная цель деятельности партии в следующем финансовом году — 100-процентное обеспечение полного комплекса финансовых обязательств государства, что прописано в народной программе партии, и продолжение воплощения тех проектов, которые помогают повысить качество жизни.

«Один из важнейших приоритетов для нас — это помощь фронту, участникам специальной военной операции и членам их семей, выполнение всех гуманитарных миссий, которые на себя взяла партия», — комментирует приоритеты деятельности ЕР Медведев.

О темпах реализации программы «Единой России» и партийных проектов в социальной сфере, экономике, энергетике, медицине и культуре рассказали действующие главы регионов. Они подчеркнули, что население удовлетворено проделанной партией работой.

Медведев поблагодарил губернаторов, уже не первый год руководящих регионами и отделениями «Единой России».

Как пишет сайт ER.RU, также он сделал заявление, что сторонники партии на осенних выборах выступят основой для работы во время президентской кампании в следующем году.

Подпишитесь
Линия Вагнера и ссора с бизнесменами: наследие Пригожина в Белгородской области
Сегодня, 14:33
В парке Победы высадят 14 тысяч хризантем к фестивалю «Белгород в цвету»
Сегодня, 14:12
Наколки за госсчёт: белгородец шокировал комиссию желанием открыть тату-салон
Сегодня, 18:11
Дыни и арбузы с доставкой? Недешёвое удовольствие в Белгороде
Сегодня, 13:51
Путин высказался о крушении самолёта с Пригожиным на борту
Сегодня, 16:22
Где «Умка» и проездной, а в Белгороде не положено: о льготном проезде для школьников
Сегодня, 13:42