Председатель ЕР прокомментировал будущие выборы и указал на цели работы партии

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Как сообщает rostovgazeta.ru, такую мысль председатель партии Дмитрий Медведев донес в ходе проведения ВКС до губернаторов — лидеров списков от «Единой России» на выборах регионального масштаба.
В мероприятии приняли участие секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и глава думской фракции Владимир Васильев.
Медведев отметил тот факт, что сейчас большая часть высших должностных лиц на уровне регионов избирается от «Единой России». Ранее, в прошлые годы, наблюдалась аналогичная картина. Партия работает, опираясь на общую программу и общие цели, утвержденные президентом РФ Владимиром Путиным.
Турчак дал свой комментарий, подчеркнув, что выдвижение от партии имеет весомые преимущества, однако накладывает и значительную ответственность.
Он рассказал, что каждый, кто выставляет свою кандидатуру от партии, должен соответствовать высоким требованиям. «Во всех регионах, где в сентябре пройдут выборы, наполняем конкретными задачами региональные разделы народной программы. Впервые делаем это и в новых регионах», — также добавил он.
В общей сложности по всем российским регионам было собрано около 860 тысяч предложений, организовано порядка 10 тысяч встреч с населением.
«Вовлечение людей в решение актуальных для регионов и муниципалитетов задач — ключевой показатель эффективности партии», — озвучил свое мнение Турчак.
Дмитрий Медведев намерен следить за объемами оповещения населения об итогах реализации народной программы — своевременное информирование граждан поможет повысить доверие к «Единой России».
Приоритетная цель деятельности партии в следующем финансовом году — 100-процентное обеспечение полного комплекса финансовых обязательств государства, что прописано в народной программе партии, и продолжение воплощения тех проектов, которые помогают повысить качество жизни.
«Один из важнейших приоритетов для нас — это помощь фронту, участникам специальной военной операции и членам их семей, выполнение всех гуманитарных миссий, которые на себя взяла партия», — комментирует приоритеты деятельности ЕР Медведев.
О темпах реализации программы «Единой России» и партийных проектов в социальной сфере, экономике, энергетике, медицине и культуре рассказали действующие главы регионов. Они подчеркнули, что население удовлетворено проделанной партией работой.
Медведев поблагодарил губернаторов, уже не первый год руководящих регионами и отделениями «Единой России».
Как пишет сайт ER.RU, также он сделал заявление, что сторонники партии на осенних выборах выступят основой для работы во время президентской кампании в следующем году.