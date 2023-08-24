Подростков, убивших пенсионерку монтировкой под Белгородом, заключили под стражу

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Подростков, которых обвиняют в убийстве 69-летней женщины в Новосадовом Белгородского района, заключили под стражу. На этом настаивал следователь по особо важным делам. Суд удовлетворил ходатайство.
Согласно сообщению правоохранителей, несовершеннолетних обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие считает, что 17 августа фигуранты убили пожилую женщину, которая являлась бабушкой 15-летнего обвиняемого.
«По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств», — добавили в СК.
Ранее сообщалось, что 15-летний парень и его 16-летняя знакомая договорились убить пенсионерку из-за плохих взаимоотношений с внуком. Обвиняемые забили женщину мотыгой, а потом уехали на Кубань и в Воронежскую область.