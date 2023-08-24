Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Убивших бабушку белгородских подростков заключили под стражу

Подростков, убивших пенсионерку монтировкой под Белгородом, заключили под стражу

24 августа 2023, 12:42
Фото: 1MI

Убивших бабушку белгородских подростков заключили под стражу

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пересечения обвиняемым. Фигурантов обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, сообщили в региональном СК.

Подростков, которых обвиняют в убийстве 69-летней женщины в Новосадовом Белгородского района, заключили под стражу. На этом настаивал следователь по особо важным делам. Суд удовлетворил ходатайство.

Согласно сообщению правоохранителей, несовершеннолетних обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие считает, что 17 августа фигуранты убили пожилую женщину, которая являлась бабушкой 15-летнего обвиняемого.

«По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств», — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что 15-летний парень и его 16-летняя знакомая договорились убить пенсионерку из-за плохих взаимоотношений с внуком. Обвиняемые забили женщину мотыгой, а потом уехали на Кубань и в Воронежскую область.

Пожилую белгородку мотыгой забили её 15-летний внук и его 16-летняя подруга
Узнать подробнее
Читайте также:
Убившие бабушку белгородские подростки прятались на Кубани и в Воронежской областиПьяный парень под Белгородом поссорился с бабушкой и убил её ножомБелгородец случайно убил приятеля и утопил его тело в реке
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Подростки#Убийство#Пенсионерка#Следствие#Ск#Наталья Корявых#Внук#Монтировка
Подпишитесь
Где «Умка» и проездной, а в Белгороде не положено: о льготном проезде для школьников
Сегодня, 13:42
В парке Победы высадят 14 тысяч хризантем к фестивалю «Белгород в цвету»
Сегодня, 14:12
Кума в Росреестре и сдачи в аренду: жалоба многодетной белгородки на очередь за домом
Сегодня, 13:24
Дыни и арбузы с доставкой? Недешёвое удовольствие в Белгороде
Сегодня, 13:51
Грязный кондиционер и комната на дереве: белгородцы рассказали об отдыхе в Кабардинке
Сегодня, 06:47
Линия Вагнера и ссора с бизнесменами: наследие Пригожина в Белгородской области
Сегодня, 14:33