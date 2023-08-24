«От памятника осталась одна стена»: вид дома купца Мачурина огорчил белгородцев

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Странную реставрацию заметили белгородцы на улице Преображенской, 57. Там находится дом купца Мачурина, и от него остались только фундамент и одна стена. На ситуацию обратил внимание Дмитрий Максимов.
«Я думал, что реставрация — это не снос здания под фундамент, а потом постройка нового. От памятника культурного наследия осталась одна (пока осталась?) стена», — пишет автор Telegram-канала «Электромир Максимова».
Дом купца Мачурина — объект культурного наследия, построенный в XIX веке. В феврале прошлого года его начали разбирать. Как сообщалось, там проведут ремонтно-реставрационные работы.
Вскоре стало известно, что купеческий дом отдали под торгово-офисное помещение. Ранее зданием владело обанкротившееся ООО «Белая птица». На торгах дом продали за более чем 13 млн рублей.