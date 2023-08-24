Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Дом купца Мачурина в Белгороде

«От памятника осталась одна стена»: вид дома купца Мачурина огорчил белгородцев

24 августа 2023, 13:14
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
Дом купца Мачурина в Белгороде

При реставрации дома купца Мачурина в Белгороде снесли часть объекта

Белгородцы заметили, что здание фактически снесли под фундамент и теперь отстраивают заново. От памятника культурного наследия пока осталась только одна стена, пишет автор Telegram-канала «Электромир Максимова».

Странную реставрацию заметили белгородцы на улице Преображенской, 57. Там находится дом купца Мачурина, и от него остались только фундамент и одна стена. На ситуацию обратил внимание Дмитрий Максимов.

«Я думал, что реставрация — это не снос здания под фундамент, а потом постройка нового. От памятника культурного наследия осталась одна (пока осталась?) стена», — пишет автор Telegram-канала «Электромир Максимова».

Дом купца Мачурина — объект культурного наследия, построенный в XIX веке. В феврале прошлого года его начали разбирать. Как сообщалось, там проведут ремонтно-реставрационные работы.

Вскоре стало известно, что купеческий дом отдали под торгово-офисное помещение. Ранее зданием владело обанкротившееся ООО «Белая птица». На торгах дом продали за более чем 13 млн рублей.

Дом купца Мачурина в Белгороде Дом купца Мачурина в Белгороде
Дом купца Мачурина в Белгороде Дом купца Мачурина в Белгороде
Дом купца Мачурина в Белгороде Дом купца Мачурина в Белгороде
Дом купца Мачурина в Белгороде Дом купца Мачурина в Белгороде
Дом купца Мачурина в Белгороде Дом купца Мачурина в Белгороде
Дом купца Мачурина в Белгороде Дом купца Мачурина в Белгороде
Дом купца Мачурина в Белгороде Дом купца Мачурина в Белгороде
Дом купца Мачурина в Белгороде Дом купца Мачурина в Белгороде
Дом купца Мачурина в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
В Белгороде начались работы в проданном доме купца Мачурина
Узнать подробнее
Читайте также:
Дом Мачурина в Белгороде отдали под торгово-офисное помещениеЖилой дом купца Мачурина в Белгороде выставили на торгиМонастырь в Белгородской области включили в список объектов культурного наследия
#Город#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Реставрация#Белгород#Наталья Корявых#Дом купца Мачурина#Памятник культурного наследия#Торгово-офисное помещение
Подпишитесь
Где «Умка» и проездной, а в Белгороде не положено: о льготном проезде для школьников
Сегодня, 13:42
В парке Победы высадят 14 тысяч хризантем к фестивалю «Белгород в цвету»
Сегодня, 14:12
Кума в Росреестре и сдачи в аренду: жалоба многодетной белгородки на очередь за домом
Сегодня, 13:24
Дыни и арбузы с доставкой? Недешёвое удовольствие в Белгороде
Сегодня, 13:51
Грязный кондиционер и комната на дереве: белгородцы рассказали об отдыхе в Кабардинке
Сегодня, 06:47
Линия Вагнера и ссора с бизнесменами: наследие Пригожина в Белгородской области
Сегодня, 14:33