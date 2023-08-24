Особый противопожарный режим в Белгородской области продлили до 13 сентября

Нарушителям грозит штраф и даже уголовная ответственность. Для физлиц сумма наказания за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Должностным лицам грозит штраф суммой от 60 тыс. до 90 тыс. рублей, а организациям — от 600 тыс. до 1 млн рублей. Уголовная ответственность наступает, если есть тяжкие последствия, повлёкшие уничтожение или повреждение деревьев.