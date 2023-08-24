Особый противопожарный режим в Белгородской области продлили до 13 сентября

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Белгородской области в очередной раз продлили особый противопожарный режим. Он будет действовать вплоть до 13 сентября. Не исключено, что его вновь могут продлить.
На период действия особого противопожарного режима вводятся определённые ограничения. Распространяются они на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.
Нарушителям грозит штраф и даже уголовная ответственность. Для физлиц сумма наказания за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Должностным лицам грозит штраф суммой от 60 тыс. до 90 тыс. рублей, а организациям — от 600 тыс. до 1 млн рублей. Уголовная ответственность наступает, если есть тяжкие последствия, повлёкшие уничтожение или повреждение деревьев.
Напомним, что особый противопожарный режим в Белгородской области действует с 20 апреля. С тех пор его не раз продлевали.