Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Особый противопожарный режим в Белгородской области продлили до 13 сентября

Особый противопожарный режим в Белгородской области продлили до 13 сентября

24 августа 2023, 09:11
Фото: 1MI
Объявили его в регионе ещё в апреле. Тогда же стало известно, что при отсутствии дождей режим могут продлить вплоть до осени. О корректировке сроков сообщает региональное правительство.

В Белгородской области в очередной раз продлили особый противопожарный режим. Он будет действовать вплоть до 13 сентября. Не исключено, что его вновь могут продлить.

На период действия особого противопожарного режима вводятся определённые ограничения. Распространяются они на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Нарушителям грозит штраф и даже уголовная ответственность. Для физлиц сумма наказания за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Должностным лицам грозит штраф суммой от 60 тыс. до 90 тыс. рублей, а организациям — от 600 тыс. до 1 млн рублей. Уголовная ответственность наступает, если есть тяжкие последствия, повлёкшие уничтожение или повреждение деревьев.

Напомним, что особый противопожарный режим в Белгородской области действует с 20 апреля. С тех пор его не раз продлевали.

Что нельзя делать белгородцам во время особого противопожарного режима
Узнать подробнее
Читайте также:
Особый противопожарный режим в Белгородской области продлили до августаПри отсутствии дождей противопожарный режим в Белгородской области продлят до осени
#Общество#Белгородская область#Продление#Инна Рогова#Особый противопожарный режим
Подпишитесь
12 домов пострадали от обстрелов Белгородской области: что известно об атаках
Сегодня, 07:56
В Белгородской области исчезают памятники итальянским солдатам
Сегодня, 06:58
Стало известно о новых назначениях в экономическом блоке Белгородской области
Сегодня, 08:36
Вместо мешков для обуви — мешки с песком: как школы Белгорода готовятся к 1 сентября
Вчера, 13:47
Грязный кондиционер и комната на дереве: белгородцы рассказали об отдыхе в Кабардинке
Сегодня, 06:47
Понтонную сцену к фестивалю «Белгород в цвету» увеличат в три раза
Сегодня, 08:26