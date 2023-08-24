Назначения, подростки с монтировкой и подготовка к фестивалю в Белгороде: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
24 августа стало известно о новых назначениях в экономическом блоке Белгородской области. Михаил Баштовой стал замминистра экономразвития. Изначально информация о новом заместителе появилась на сайте регионального правительства. На момент публикации изменений в структуре на сайте самого министерства не было.
Что касается Баштового, ранее он возглавлял отдел стратегического планирования в этом же ведомстве. Теперь чиновник руководит департаментом стратегического планирования и конкурентной политики.
Ранее в этом же министерстве назначили врио министра. Сейчас минэкономразвития возглавляет Максим Гусев. Согласно данным ЕГРЮЛ, запись о Гусеве как о временно исполняющем обязанности министра внесли 10 августа. До этого чиновник был заместителем министра и являлся начальником департамента инвестиций и инноваций.
Минэкономразвития до Гусева возглавляла Зоя Астанкова. Примечательно, что на должности министра она проработала менее полугода. До назначения кресло главы ведомства и вовсе пустовало в течение девяти месяцев.
Подростков, обвиняемых в убийстве пенсионерки в Белгородском районе, заключили под стражу. На этой мере пресечения настаивал следователь по особо важным делам. Суд удовлетворил его ходатайство.
Трагедия случилась в Новосадовом 17 августа. Одним из фигурантов дела об убийстве пенсионерки стал её 15-летний внук. Парня и его 16-летнюю подругу обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору (п., а ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Как удалось выяснить следствию, молодые люди сговорились по поводу убийства из-за плохих отношений бабушки и внука. 17 августа пожилая женщина не отпустила подростка на прогулку. К ним домой в гости пришла его знакомая и принесла мотыгу. Во время ссоры фигуранты ударили пенсионерку по голове.
Потерпевшая скончалась на месте происшествия, а юные обвиняемые скрылись. Тревогу забил сын погибшей женщины. Мужчина находился в отпуске, а его мать перестала отвечать на звонки. Он обратился в полицию.
Что до подростков, они после случившегося уехали в другие регионы. Девушку нашли в Воронежской области, а парня — в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.
Понтонную сцену к фестивалю «Белгород в цвету» увеличат в три раза. Теперь она будет ближе к берегу на 12 метров. Её решили расширить из-за жалоб горожан, которые говорили, что смотреть выступления не очень удобно из-за того, что сооружение находилось слишком далеко от берега.
Как сообщается, к монтажным работам приступят в выходные. Тем временем рабочим ещё предстоит собрать 32 секции, скрепить их между собой и поставить на якоря. На объекте появится трап для более удобного спуска. В итоге сцену получится перемещать по реке. Сама она сможет выдержать вес в 14 тонн. Кроме того, её хотят украсить цветами.
Помимо этого, в рамках подготовки к фестивалю высадят хризантемы в парке Победы. Озеленители рассчитывают, что получится цветочный ковёр.