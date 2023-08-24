Назначения, подростки с монтировкой и подготовка к фестивалю в Белгороде: итоги дня

Как сообщается, к монтажным работам приступят в выходные. Тем временем рабочим ещё предстоит собрать 32 секции, скрепить их между собой и поставить на якоря. На объекте появится трап для более удобного спуска. В итоге сцену получится перемещать по реке. Сама она сможет выдержать вес в 14 тонн. Кроме того, её хотят украсить цветами.