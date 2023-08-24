Наколки за госсчёт: белгородец шокировал комиссию желанием открыть тату-салон

20-летний безработный житель Белгородского района решил взять соцконтракт на открытие тату-салона. Прошёл все необходимые процедуры, но заключительная комиссия администрации отказала ему в госпомощи и предложила пойти работать на завод либо оформить пособие по безработице. Мужчина посчитал, что ему не повезло по гендерному признаку, так как он «не молодая мамочка с детьми». И написал жалобу главе региона.