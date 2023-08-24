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Белгородец шокировал комиссию желанием открыть тату-салон за госсчёт

Наколки за госсчёт: белгородец шокировал комиссию желанием открыть тату-салон

24 августа 2023, 18:11
Фото: 1MI

Белгородец шокировал комиссию желанием открыть тату-салон за госсчёт

24 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков зачитал жалобу мужчины на отказ в выдаче соцконтракта по гендерному признаку, так как он «не молодая мамочка с детьми». Но глава региона назвал другую причину отказа.
Сюжет
Бизнес

20-летний безработный житель Белгородского района решил взять соцконтракт на открытие тату-салона. Прошёл все необходимые процедуры, но заключительная комиссия администрации отказала ему в госпомощи и предложила пойти работать на завод либо оформить пособие по безработице. Мужчина посчитал, что ему не повезло по гендерному признаку, так как он «не молодая мамочка с детьми». И написал жалобу главе региона.

Вячеслав Гладков ответил, что комиссию шокировала идея открыть тату-салон за государственный счёт.

Узнал, в чём проблема. Конечно, никаких гендерных признаков, по которым отбирают участников социального контракта, у нас нет, не было и быть не может. Комиссию смутило существо вашего бизнеса, которым вы хотите заняться. Как я понимаю, вы хотите открыть тату-салон. И комиссия в шоке, потому что набивать наколки — насколько это правильно?
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также членов комиссии смутило, что у мужчины нет опыта работы в данной сфере, он не предоставил никаких медицинских справок и медкнижек, подтверждающих, что он может заниматься татуировками. И по этим причинам белгородцу отказали в оформлении соцконтракта.

Губернатор предложил молодому человеку выбрать другую сферу деятельности, и тогда власти пойдут ему навстречу в выходе из затруднительного финансового положения.

Хочется, чтобы это было не просто «поигрался и бросил», а чтобы это было действительно серьёзное дело, и чтобы вы сформировали как личный доход, так и родителям своим помогали. Я так понимаю, что вам порядка 20 лет. Поэтому подумайте, приходите, обязательно поможем.
Вячеслав Гладков

Напомним, в этом году Белгородская область направит на выплаты социальных контрактов почти миллиард рублей. В конце августа стало известно о дополнительном выделении 150 млн рублей на эти цели.

Гладков: Белгородской области выделили дополнительно 150 млн рублей на соцконтракты
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#Общество#Белгородская область#Бизнес#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Соцконтракт#Татуировки
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