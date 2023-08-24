Наколки за госсчёт: белгородец шокировал комиссию желанием открыть тату-салон

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
20-летний безработный житель Белгородского района решил взять соцконтракт на открытие тату-салона. Прошёл все необходимые процедуры, но заключительная комиссия администрации отказала ему в госпомощи и предложила пойти работать на завод либо оформить пособие по безработице. Мужчина посчитал, что ему не повезло по гендерному признаку, так как он «не молодая мамочка с детьми». И написал жалобу главе региона.
Вячеслав Гладков ответил, что комиссию шокировала идея открыть тату-салон за государственный счёт.
Узнал, в чём проблема. Конечно, никаких гендерных признаков, по которым отбирают участников социального контракта, у нас нет, не было и быть не может. Комиссию смутило существо вашего бизнеса, которым вы хотите заняться. Как я понимаю, вы хотите открыть тату-салон. И комиссия в шоке, потому что набивать наколки — насколько это правильно?
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также членов комиссии смутило, что у мужчины нет опыта работы в данной сфере, он не предоставил никаких медицинских справок и медкнижек, подтверждающих, что он может заниматься татуировками. И по этим причинам белгородцу отказали в оформлении соцконтракта.
Губернатор предложил молодому человеку выбрать другую сферу деятельности, и тогда власти пойдут ему навстречу в выходе из затруднительного финансового положения.
Хочется, чтобы это было не просто «поигрался и бросил», а чтобы это было действительно серьёзное дело, и чтобы вы сформировали как личный доход, так и родителям своим помогали. Я так понимаю, что вам порядка 20 лет. Поэтому подумайте, приходите, обязательно поможем.
Вячеслав Гладков
Напомним, в этом году Белгородская область направит на выплаты социальных контрактов почти миллиард рублей. В конце августа стало известно о дополнительном выделении 150 млн рублей на эти цели.