На цифровой платформе РЭО за август реализовано 9 тысяч тонн вторсырья

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что на площадке представлены востребованные виды вторсырья, например металлы, стекло, макулатура. Их можно вовлечь в переработку с целью последующего повторного использования. По его словам, ЭТП развивается в соответствии с запросами и потребностями отечественного рынка переработки отходов и становится все востребованнее среди его участников. Это способствует формированию в стране экономики замкнутого цикла.