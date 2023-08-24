На цифровой платформе РЭО за август реализовано 9 тысяч тонн вторсырья

Posted Сегодня, 20:14
Published Сегодня, 20:14
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
Основная доля сделок пришлась на товаропроизводителей и импортеров (34%), за ними следуют утилизаторы (30%) и заготовители (17,41%). С конца июля с помощью ЭТП они реализовали тысячи тонн вторсырья, включая 1815 тонн стекла, 1378 тонн полимеров и 1352 тонны макулатуры, передает gorod55.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что на площадке представлены востребованные виды вторсырья, например металлы, стекло, макулатура. Их можно вовлечь в переработку с целью последующего повторного использования. По его словам, ЭТП развивается в соответствии с запросами и потребностями отечественного рынка переработки отходов и становится все востребованнее среди его участников. Это способствует формированию в стране экономики замкнутого цикла.
«Общая картина такова, что суммарное предложение по всем действующим лотам сейчас превышает уже 1,1 миллиарда рублей и продолжает расти», — отметил Денис Буцаев.
Площадка заработала в сентябре 2022 года, на ней можно покупать и продавать вторсырье и ресурсы, можно заключать сделки по переработке, а также выставлять заказы на исполнение лотов по закону о расширенной ответственности производителей.
Руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов рассказал, что из всего представленного на платформе вторсырья 32% составляют полимеры и 20% — макулатура, доли остальных видов распределены на уровне до 10%.
«Мы на регулярной основе обновляем статистику, анализируем тенденции и общее состояние рынка, чтобы расширять функционал платформы необходимыми для наших пользователей опциями», — заявил Заур Абдурахимов.
Напомним, что ППК «РЭО» учреждена с целью формирования комплексной системы обращения с ТКО в России. Поставлена задача к 2030 году добиться 100-процентной сортировки и 50-процентного снижения объемов захоронения отходов.
Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.