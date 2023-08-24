Линия Вагнера и ссора с бизнесменами: наследие Пригожина в Белгородской области

О том, что «вагнера» в регионе никого не готовят, Пригожин сообщал и раньше. Тем не менее, пресс-служба бизнесмена уточнила, что в Белгородской области могут находиться бывшие сотрудники ЧВК и проводить какие-либо обучения. Однако эти курсы не имели на тот момент никакого отношения к программе подготовки ЧВК «Вагнер».