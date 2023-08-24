Линия Вагнера и ссора с бизнесменами: наследие Пригожина в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Евгения Пригожина, наверное, знают сейчас абсолютно все россияне. Бизнесмен был ресторатором и владельцем группы компаний «Конкорд». Предприниматель был женат, у него осталось двое детей. Также Пригожин занимался организацией питания для высших лиц в России, за что получил прозвище «повар Путина».
Под контролем Пригожина находилась частная военная компания (ЧВК) «Вагнер». На протяжении долгого времени свою причастность к организации он отрицал, но с началом специальной военной операции нужда в секретности отпала.
Долгое время принадлежащий бизнесмену «Вагнер» принимал активное участие в боях на Украине. Пиком славы ЧВК стало взятие Бахмута: 20 мая 2023 года бойцы и наёмники заняли город, считавшийся неприступной крепостью. Бои за него шли 224 дня. В Сети их окрестили «бахмутской мясорубкой».
Но взятие Бахмута прошло не совсем гладко. Пригожин успел поссориться с Генштабом ВС РФ, в частности — с министром обороны Сергеем Шойгу. А вечером 23 июня бизнесмен обвинил Минобороны в гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в тыловых лагерях в России. В военном ведомстве эту информацию назвали провокацией, а сам Пригожин начал «марш справедливости» на Москву. Закончился он через два дня после звонка президента Беларуси Александра Лукашенко.
Белгородскую область мятеж обошёл стороной. Вместо этого удар на себя приняла Ростовская область, где губернатор Василий Голубев обратился к жителям региона с призывом не покидать свои дома.
В свою очередь глава Белгородской области Вячеслав Гладков провёл заседание оперштаба. По итогам губернатор отметил, что ситуация в области стабильная. Тем не менее, въезд в Шебекино и Новую Таволжанку тогда на всякий случай закрыли.
В целом же Белгород и область пережили «марш справедливости» относительно спокойно. Из необычного — в тот день к Вечному огню на центральной площади вышел мужчина с триколором. На последнем было вышито «Мы русские! С нами бог!». После разговора с полицией белгородец покинул место.
Но вспомним, когда регион услышал о Пригожине впервые. В сентябре прошлого года бизнесмен предложил построить оборонительные заграждения. Их, по мнению предпринимателя, стоило возвести в Брянской и других приграничных областях, а также на границах Луганской и Донецкой республик. Позже речь зашла и об области Белгородской.
Через месяц, в октябре, Пригожин сообщил о строительстве оборонительных сооружений в регионе. Предприниматель заявил, что бойцы активно занимаются строительством фортификационных сооружений в Белгородской области и в ЛДНР.
Линия должна была протянуться вдоль границы от Ракитянского до Ровеньского района. Курировал строительство Герой России Андрей Богатов — уроженец Старого Оскола, который воевал в Афганистане, Югославии и Сирии, в 2016 году в боях у Пальмиры лишился левой руки.
Во время прямой линии 21 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о строительстве оборонительной линии на границе с Украиной, назвав её «Белгородской засечной чертой». Ни слова о «Вагнере» и Пригожине, на часть средств которого были построены фортификационные сооружения, сказано не было. Правда, по нашим данным, вклад Пригожина в строительство засечной черты был в итоге небольшим.
Тогда редакция Бел.Ру решила узнать у руководителя ЧВК, почему «Линию Вагнера» стали называть «Засечной чертой», и не связано ли это с возможным уходом бизнесмена из региона.
Многим в этой стране не нравится активность ЧВК «Вагнера». А название ЧВК «Моцарт» в Артёмовске, вы думаете, враги придумали? Но не переживайте за название, мы всё равно её продолжаем строить.
Евгений Пригожин
Высказался о стройке и Богатов. По его словам, местные власти препятствовали возведению укреплений. После вмешательства губернатора работы продолжились, но уже под другим названием.
Позже глава ЧВК пригрозил бизнесменам, не дающим отпуска белгородским ополченцам. По словам Пригожина, добровольцы-ополченцы из Белгородской и Курской областей иногда сталкиваются с проблемой: работодатели не дают им время на обучение.
Будьте добры, для того, чтобы не пришлось публичить названия ваших предприятий, имена и фамилии директоров и других руководящих сотрудников, препятствующих добровольцам-ополченцам получить отпуск на обучение, прекратите безобразничать и дайте возможность им подготовиться к возможной попытке вторжения противника на территорию России.
Евгений Пригожин
В любом случае, после этого глава ЧВК из Белгородской области ушёл. С чем конкретно это связано — доподлинно неизвестно. И на охрану белгородского приграничья в итоге зашёл батальон «Запад-Ахмат», а не подопечные Пригожина, разговоры о чём происходили в белгородских кулуарах.
10 марта в официальном Telegram-канале создателя Пригожина появилась информация об открытии центров по набору в частную военную компанию в 42 городах Российской Федерации. Белгородской области эти организации не коснулись.
О том, что «вагнера» в регионе никого не готовят, Пригожин сообщал и раньше. Тем не менее, пресс-служба бизнесмена уточнила, что в Белгородской области могут находиться бывшие сотрудники ЧВК и проводить какие-либо обучения. Однако эти курсы не имели на тот момент никакого отношения к программе подготовки ЧВК «Вагнер».
Таким образом, с прифронтовой с начала СВО Белгородской областью Пригожин за полтора года контактировал мало. В конце концов, «общение» и вовсе сошло на нет.
Вероятно, одиозный бизнесмен вчера всё же погиб. По неподтверждённым данным, его тело без пальца опознали в морге. Был Пригожин и в списках пассажиров разбившегося самолёта.
Впрочем, официального подтверждения не было — ожидаются результаты ДНК-экспертизы. На этой почве некоторые верят в теории об инсценировке. В любом случае, уже сейчас можно сказать, что Пригожин для страны — личность в плане громких поступков и медийности почти легендарная. Его боялись и уважали, а создатели фейков прикрывались его именем.