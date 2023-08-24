Кума в Росреестре и сдачи в аренду: жалоба многодетной белгородки на очередь за домом

Женщине уже кажется, что это никогда не закончится. Заинтересованность в ситуации мэра и губернатора её не радует. Более того, документ с утверждённой очередью она уже показывала министру строительства региона Оксане Козлитиной. Та якобы в реальность бумаги не поверила. И опоздала на семь минут — «мне это очень не понравилось. Ни по одному вопросу она мне не ответила».