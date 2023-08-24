Кума в Росреестре и сдачи в аренду: жалоба многодетной белгородки на очередь за домом

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Ранее в редакцию Бел.Ру обратилась жительница одного из общежитий Белгорода Елена Порохова. По словам женщины, в прошлом году она должна была получить жильё как многодетная мать, но прямо перед ней очередь оборвалась и теперь формируется заново. Ситуация получила своё развитие, но не в пользу многодетной матери.
Напомним, что женщина стоит в очереди на жильё для многодетных семей с 2022 года — тогда она заняла 11-е место. В 2023 году Елена Порохова осталась на 11-м месте. В 24-м году, правда, сдвиг должен случиться. Но всего на одно место: по обновлённым спискам Елена окажется в следующем году уже десятой. Радоваться, похоже, рано.
Моя сестра тоже стоит в этом списке. Она была в 2022 году десятой, в 2023-м — десятой. А на 2024 год нас поменяли в очереди: теперь она будет вместо меня одиннадцатой.
Елена Порохова
Елена рассказала подробности скандала, когда многодетная семья сдавала в аренду полученный по программе дом. Женщина утверждает, что принадлежит жильё некой Ольге, жене священника «из-под Липецка».
У Олечки очень интересная судьба. Олечка — жена батюшки, у него имеется приход. Как она попала в очередь — одному богу известно.
Елена Порохова
Елена также не понимает следующее. Дело в том, что в прошлом году в порядок предоставления домов внесли поправки: получить жильё может теперь только семья с пропиской в Белгороде. И сестра Елены оказалось под угрозой вылететь из программы: дело в том, что её муж прописан в Старом Осколе.
Где я его пропишу? Мы все живём в муниципальной комнате, в общежитии. И мы никого не имеем права в ней прописывать, кроме детей. Их и так уже восемь.
Елена Порохова
В то же время Ольга, по словам Елены, эти поправки как-то обошла «иными путями». Ключи она получила два месяца назад. Вероятно, жена батюшки «вхожа в определённые кабинеты», считает Елена.
У Олечки очень дорогой внедорожник за четыре миллиона. За эти деньги можно было и домик купить, если ты в нём так нуждаешься. Я у всех спрашиваю: как она попала в этот список? Никто разгласить информацию не может. Но вопросов очень много. Я её [Ольгу] знаю лично: два старших ребёнка с ней не проживают, с ней только два ребёнка по итогу живут. Зачем ей этот дом? В личном разговоре мне она сказала, что продаст этот дом — ей нужны две квартиры.
Елена Порохова
Ещё одна женщина получит жильё раньше Елены в 2024 году. При этом профессия этой белгородки — риелтор.
Как думаете, сколько недвижимости у риелтора? И здесь тоже интересная история: пока я только в 2022 году вставала в очередь на недвижимость, она её уже «раскидывала». Я говорю — как ты её раскидываешь уже, если там они пять лет делают запросы. Она отвечает — «у меня кума в Росреестре». Зашибись очередь для многодетных — с кумой в Росреестре!
Елена Порохова
Многодетная белгородка хочет найти остальных, кого в очереди пропустили выше неё. Женщина подозревает, что там могут быть такие же непонятные истории с «кумами в Росреестре».
Ещё у одной семьи, как рассказывает Елена, родители живут в Таврово. Ключи от жилья они в итоге даже не взяли — так как «в Таврово их устраивает больше жить».
К слову, об этих случаях Елена знает лично, так как многие ходили к ней на маникюр.
Я вообще работала мастером маникюра. А женщины очень болтливые — в этом их вся беда. Они же мои клиенты. Ну вот, неудачно они выбрали себе мастера.
Елена Порохова
Женщина считает, что очередь у всех одна и все в ней должны быть равны. На деле же получается немного не так, и людей пропускают вперёд других без внятных причин.
Также Елена посетовала на то, что в очередь из-за возможной ошибки она попала на несколько лет позже.
Очень большой вопрос к Жилищному управлению. У меня приняли документы и ничего мне не выдали. Прошло время, я к ним пришла, они дали мне уведомление. В нём прописано, что через три года я должна прийти повторно подтвердить свой статус. Я прихожу, а мне говорят, что я не стою в очереди. В 17-м году меня якобы поставили в очередь в составе семьи моей матери, хотя уже тогда у меня были дети.
Елена Порохова
Отметим, что в Москве историей Елены заинтересовались. Но по итогам женщина якобы опять получила «отписки»: в субботу белгородка вновь поедет на приём в столицу.
Они отмазались, решили, что так сойдёт. Опять меня «прокатить» хотели.
Елена Порохова
По итогам всё продолжает упираться в жилищное управление, куда женщину продолжают посылать раз за разом. В приёмную губернатора Елена попасть не может, к его заму Владимиру Базарову — тоже. Причина — занятость из-за специальной военной операции.
Очень хорошо. А если СВО продлится десять лет? И к Козлитиной я попала, не позвонив на номер, а поплакавшись своей хорошей клиентке из администрации. Хорошо хоть, что ногти пилю. Хоть в чём-то фартит — люди идут.
Елена Порохова
Женщине уже кажется, что это никогда не закончится. Заинтересованность в ситуации мэра и губернатора её не радует. Более того, документ с утверждённой очередью она уже показывала министру строительства региона Оксане Козлитиной. Та якобы в реальность бумаги не поверила. И опоздала на семь минут — «мне это очень не понравилось. Ни по одному вопросу она мне не ответила».
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