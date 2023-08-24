Грязный кондиционер и комната на дереве: белгородцы рассказали об отдыхе в Кабардинке

На выбор данного населённого пункта повлияло несколько факторов. Один из них — чистое море и большое количество развлечений. К тому же, после отдыха ранее в Геленджике, где приходилось ездить на пляж Дивноморское, выбор был очевиден в пользу хорошего пляжа. По итогам всех «за» и «против» было принято решение, что именно Кабардинка — это смесь Геленджика с Дивноморским.