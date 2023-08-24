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отдых в Кабардинке

Грязный кондиционер и комната на дереве: белгородцы рассказали об отдыхе в Кабардинке

24 августа 2023, 06:47
Фото: Bel.ru
отдых в Кабардинке

Белгородцы рассказали о сложностях во время отпуска в Кабардинке

Несмотря на то, что на носу сентябрь, белгородцы спешат насладиться отдыхом и отправляются провести свой отпуск в Краснодарском крае. Можно ли хорошо отдохнуть в Кабардинке и стоит ли пользоваться услугами туроператора — в материале Бел.Ру.

Кабардинка — небольшое село в Краснодарском крае, расположенное на побережье Чёрного моря между двумя городами — Новороссийском и Геленджиком. Добраться до курортного населённого пункта можно на личном транспорте или автобусе. Железной дороги в Кабардинке нет. Ближайший ж/д вокзал находится в Новороссийске. О своём не самом удачном опыте отдыха в Кабардинке Бел.Ру рассказали читатели.

Почему Кабардинка?

На выбор данного населённого пункта повлияло несколько факторов. Один из них — чистое море и большое количество развлечений. К тому же, после отдыха ранее в Геленджике, где приходилось ездить на пляж Дивноморское, выбор был очевиден в пользу хорошего пляжа. По итогам всех «за» и «против» было принято решение, что именно Кабардинка — это смесь Геленджика с Дивноморским.

Камни в море и аттракционы

Море в Кабардинке в конце августа было чистым, но купаться на центральном пляже опасно из-за камней, которые расположены на дне при входе. Чтобы дети не разбили головы, приходилось преодолевать приличное расстояние от номера (примерно 25 минут в одну сторону), чтобы дойти до более безопасного места отдыха.

Пляж галечный, поэтому лучше приобрести заранее специальные тапки. При этом в сравнении с Дивноморским и Геленджиком в Кабардинке пляж больше, поэтому проблем с местами не было.

Также на пляже много развлечений для детей, а на центральной набережной (где и сконцентрированы все активности) есть аттракционы и для взрослых.

Проезд

Поскольку поездка оформлялась через турфирму, путь к Кабардинке предстоял на автобусе. В одну сторону дорога заняла 14 часов. Возможно, поездка была бы более комфортной, если бы по пути на курорт в автобусе не сломался кондиционер.

Жильё

Договор с турагентством заключили за месяц до отъезда, оплатив проживание и проезд. Из-за большого ажиотажа найти подходящий вариант было сложно, поэтому пришлось сменить привычное турагентство и воспользоваться услугами компании «Точка мира».

Номера для проживания (два одинаковых для двух семей) выбрали также заранее. Но за два дня до отъезда турагентство сообщило, что один из номеров затопило и он непригоден для проживания (примечательно, что хозяева предупредили о ситуации с номером за неделю до выезда).

В итоге фирма предложила два места для замены: один гостевой номер ниже уровня по условиям ранее забронированного с возвратом в 1400 рублей, а второй — выше, но с доплатой в 13 тысяч рублей.

Поскольку весь бюджет уже был рассчитан на отдых, о доплате речи не было. К тому же, в договоре было прописано, что в случае подобных ситуаций турагентство должно предложить номер либо этого же уровня, либо выше, но без доплаты.

Но в фирме отметили, что это не их вина — желающих отдохнуть много, и другого выбора нет. А ещё всю ответственность они переложили на туроператора («Алеан»), который в свою очередь ответил, что договор заключили с турагентством: «С ним и разбирайтесь».

В итоге за два дня до выезда нужно было решить — или доплачивать, или отказываться, или выбрать условия хуже. Пригрозив судом, выбрали последний вариант.

Вот какой номер должен был быть изначально:

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Фото: Bel.ru

На какой номер предложили заменить:

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Фото: Bel.ru

Номер, который предоставили по факту:

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Фото: Bel.ru

По прибытию на место отдыхающих ждала настоящая душная комната на дереве. Там же был старый пыльный кондиционер, который гудел всю ночь, окно, которое почти не открывалось из-за бамбуковых жалюзи, и шкаф с небольшой ячейкой и навесными бумажными полками.

А ещё в номере был душ, туалет, холодильник, чайник, кровать и тумба. Всё, что есть для существования, но не более. Цена подобного удовольствия — 3300 рублей в сутки.

После жалоб туроператору и хозяйке, отдыхающих всё-таки переселили в другой номер с лучшими условиями, но там уже не было электрического чайника и холодильника.

Продукты и цены

После Геленджика Кабардинка может показаться деревней. На один большой район там несколько сетевых магазинов, в которых творилась полная неразбериха на полках. Также была проблема с покупкой питьевой воды.

А вот молочная продукция — на любой выбор. При этом по стоимости она практически не отличается от белгородской.

Но в целом в этом году отдых белгородцам показался дорогим. К примеру, если в прошлом году в Геленджике стоимость обеда в столовой на семью составляла 500 рублей, то сейчас в Кабардинке сумма варьируется от 700 до 1100 рублей.

Подводя итоги, читатели рассказали, что если бы не проблемы с жильём и туроператором — отдыхать в Кабардинке хорошо. Особенно подкупает чистое море и масса развлечений.

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#Общество#Эксклюзив#Краснодарский край#Отпуск#Белгород#Кристина Семенчук#Кабардинка
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