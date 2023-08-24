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Published Сегодня, 17:13

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Гладков рассказал о защите Белгородской области от сибирской язвы

Гладков рассказал о защите Белгородской области от сибирской язвы

24 августа 2023, 17:13
Фото: 1MI
Местных жителей беспокоит ситуация с опасной инфекционной болезнью в соседнем регионе. У губернатора поинтересовались, проводятся ли какие-либо карантинные мероприятия в связи с этим.

Главе Белгородской области написала местная жительница Елена. Она спросила, предпринимается ли что-то «по недопущению на наш рынок заражённой продукции». Ответ был положительным.

Предпринимаются. Все необходимые ограничительные меры и контрольные мероприятия усилены. Эта команда была дана в первую же минуту после того, как нам поступила информация.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, обнаружили сибирскую язву в Воронежской области 20 августа. Там отобрали 14 проб от говядины и отправили в нашу испытательную лабораторию. Тогда в двух образцах нашли возбудителя инфекционного заболевания и говядину уничтожили.

Говядину с сибирской язвой уничтожили после проверки в белгородской лаборатории
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#Белгородская область#Медицина#Сибирская язва#Говядина#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Воронежская область#Инфекционные заболевания
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