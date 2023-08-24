Гладков рассказал о защите Белгородской области от сибирской язвы

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Главе Белгородской области написала местная жительница Елена. Она спросила, предпринимается ли что-то «по недопущению на наш рынок заражённой продукции». Ответ был положительным.
Предпринимаются. Все необходимые ограничительные меры и контрольные мероприятия усилены. Эта команда была дана в первую же минуту после того, как нам поступила информация.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, обнаружили сибирскую язву в Воронежской области 20 августа. Там отобрали 14 проб от говядины и отправили в нашу испытательную лабораторию. Тогда в двух образцах нашли возбудителя инфекционного заболевания и говядину уничтожили.