Гладков рассказал о защите Белгородской области от сибирской язвы

Напомним, обнаружили сибирскую язву в Воронежской области 20 августа. Там отобрали 14 проб от говядины и отправили в нашу испытательную лабораторию. Тогда в двух образцах нашли возбудителя инфекционного заболевания и говядину уничтожили.