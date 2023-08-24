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Видеоролик про Белгородскую область взял Гран-при на фестивале «Диво России!»

Есть на что посмотреть: видеоролик про Белгородскую область взял Гран-при

24 августа 2023, 14:57
Фото: 1MI

Видеоролик про Белгородскую область взял Гран-при на фестивале «Диво России!»

Видеоролик от министерства культуры Белгородского региона на десятом Всероссийском фестивале «Диво России!» получил высшую награду. В этом году фестиваль проходил с 11 по 18 августа. Финальный этап состоялся в Смоленске.

Ролик-призёр показал и рассказал: в Белогорье есть на что посмотреть. После просмотра можно узнать, какие места лучше посетить и что можно успеть попробовать путешественникам за выходные. Туристы региона могут примерить на себя роль защитников южных рубежей России XVII века, поучаствовать в самом большом хороводе планеты, насладиться традиционной едой и т. д.

В объектив оператора попали и парк динозавров, и самая большая диорама в Европе — «Огненная дуга», самый большой карьер в Европе на Лебединском ГОКе и знаменитые меловые горы. Всё перечислить трудно, но все эти виды и места известны белгородцам.

«Ого! Как много всего!» — скажет любой турист после такого путешествия, как говорят создатели ролика.

Фестиваль проходит с 10 октября 2013 года. Свою историю он начал на Международной туристской выставке в городе-герое Санкт-Петербурге INWETEX- CIS TRAVEL MARKE. Его основная цель — развитие внутреннего и въездного туризма в России посредством создания и продвижения на просторах интернета качественного видеоконтента о путешествиях по России.

Видео: 1MI
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