Есть на что посмотреть: видеоролик про Белгородскую область взял Гран-при

Ролик-призёр показал и рассказал: в Белогорье есть на что посмотреть. После просмотра можно узнать, какие места лучше посетить и что можно успеть попробовать путешественникам за выходные. Туристы региона могут примерить на себя роль защитников южных рубежей России XVII века, поучаствовать в самом большом хороводе планеты, насладиться традиционной едой и т. д.