Экс-полицейский обманом получил от белгородца 80 тыс. за решение вопроса с ГИБДД

Бывший служитель закона на самом деле не планировал помогать приятелю, однако в надежде на выгоду сказал ему, что у него есть знакомый из ГИБДД, который может заняться вопросом. В итоге потерпевший перевёл экс-правоохранителю деньги на общую сумму более 80 тыс. рублей. Деньги подсудимый присвоил и потратил на свои нужды.