Экс-полицейский обманом получил от белгородца 80 тыс. за решение вопроса с ГИБДД

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Старооскольском горокруге осудили бывшего полицейского, который присвоил деньги своего знакомого. Последний обратился к приятелю за помощью в освобождении от наказания за пьяное вождение.
13 января экс-полицейскому позвонил его знакомый и попросил помочь: мужчина выпившим сел за руль и хотел избежать за это ответственности. Он решил обратиться к обвиняемому, поскольку знал, что последний ранее работал в УМВД.
Бывший служитель закона на самом деле не планировал помогать приятелю, однако в надежде на выгоду сказал ему, что у него есть знакомый из ГИБДД, который может заняться вопросом. В итоге потерпевший перевёл экс-правоохранителю деньги на общую сумму более 80 тыс. рублей. Деньги подсудимый присвоил и потратил на свои нужды.
Вину бывший сотрудник полиции признал. Суд приговорил его к 280 часам обязательных работ и взыскал с него сумму причинённого ущерба. Наказание назначалось с учётом характеристик обвиняемого и наличия у него маленького ребёнка.
Приговор пока не вступил в законную силу.