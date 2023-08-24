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Экс-полицейский обманом получил от белгородца 80 тыс. за решение вопроса с ГИБДД

Экс-полицейский обманом получил от белгородца 80 тыс. за решение вопроса с ГИБДД

24 августа 2023, 11:36
Фото: 1MI
Бывший правоохранитель пообещал знакомому помочь в освобождении от ответственности за пьяное вождение. Обвиняемый в итоге ничего не предпринял, а деньги присвоил себе. Подробности сообщает Старооскольский районный суд.
Сюжет
Деньги

В Старооскольском горокруге осудили бывшего полицейского, который присвоил деньги своего знакомого. Последний обратился к приятелю за помощью в освобождении от наказания за пьяное вождение.

13 января экс-полицейскому позвонил его знакомый и попросил помочь: мужчина выпившим сел за руль и хотел избежать за это ответственности. Он решил обратиться к обвиняемому, поскольку знал, что последний ранее работал в УМВД.

Бывший служитель закона на самом деле не планировал помогать приятелю, однако в надежде на выгоду сказал ему, что у него есть знакомый из ГИБДД, который может заняться вопросом. В итоге потерпевший перевёл экс-правоохранителю деньги на общую сумму более 80 тыс. рублей. Деньги подсудимый присвоил и потратил на свои нужды.

Вину бывший сотрудник полиции признал. Суд приговорил его к 280 часам обязательных работ и взыскал с него сумму причинённого ущерба. Наказание назначалось с учётом характеристик обвиняемого и наличия у него маленького ребёнка.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Деньги#Белгородская область#Старый Оскол#Гибдд#Полиция#УМВД#Суд#Преступление#Ущерб#Наталья Корявых
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