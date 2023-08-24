Дыни и арбузы с доставкой? Недешёвое удовольствие в Белгороде

С арбузами в доставке дела обстоят намного приятнее. «Лента» предлагает некоторые сорта практически по тем же ценам, Да, разница подорожания до 10 руб иногда видна на определённых ценниках, но и скидки в ту же сумму в среднем хорошо сглаживают общую картину. Также мы заметили там арбуз по 19,89 руб за кг, что на 4-5 руб дешевле, чем в «Пятёрочке» или «Магните». Хороший конкурент рыночным 20-50 рублям.