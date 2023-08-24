Дыни и арбузы с доставкой? Недешёвое удовольствие в Белгороде

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Эти сервисы сегодня пользуются большой популярностью. Вот список, наверное, самых востребованных сервисов доставки в Белгороде:
Также многие торговые сети магазинов уже давно запустили собственные приложения для оформления доставок на дом. «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Ашан» и т. д. тоже готовы предоставить услугу. Так что лакомиться летними бахчевыми белгородцы могут ещё проще.
Для того, чтобы сделать онлайн-заказ, необходимо установить на свой смартфон понравившееся приложение из предложенных в официальных магазинах Google Play Store и Apple App Store. Также некоторые маркетплейсы имеют версии для ПК.
Как это работает? Все приложения и сайты оснащены поисковой строкой, в которую вы можете ввести свой запрос. Дополнительно имеется каталог, который делится по группам товаров схожей категории. Когда выбор сделан, остаётся только оформить свой заказ, перейдя в корзину. Оплата производится также дистанционно — с помощью банковской карты. Также некоторые сервисы предоставляют возможность оплаты наличными или той же банковской картой непосредственно направленному к вам курьеру.
Стоит отметить, что большая часть маркетплейсов предоставляет возможность выбрать магазин, продукты из которого вы хотите заказать.
Удобно? Да, но не очень дёшево. Мы посмотрели цены в нескольких магазинах — доставленное на дом лакомство обойдётся в копеечку в сравнении с ценами в магазинах и на рынках. Ранее мы уже писали об актуальных расценках в маркетах у дома и на популярных рынках. Сравним.
К примеру, если цены на «Торпеду» в магазинах только пытались «подползти» к отметке в 100 рублей, то при онлайн заказе в некоторых макркейтплейсах можно оставить от 105-107 руб за один кг дыни. Естественно, встретить цены на любые дыни ниже — возможно. А возможно — и дороже. 127-129 руб, например. Но, всё-таки, до «Эфиопки» (140 руб на «Семейном») они не поднимаются.
С арбузами в доставке дела обстоят намного приятнее. «Лента» предлагает некоторые сорта практически по тем же ценам, Да, разница подорожания до 10 руб иногда видна на определённых ценниках, но и скидки в ту же сумму в среднем хорошо сглаживают общую картину. Также мы заметили там арбуз по 19,89 руб за кг, что на 4-5 руб дешевле, чем в «Пятёрочке» или «Магните». Хороший конкурент рыночным 20-50 рублям.
Несмотря на подобный разброс расценок, белгородцы всё равно с радостью покупают и едят бахчевые. А чтобы было проще определиться, где их приобрести, Бел.Ру собрало места и материалы в помощь. Читайте, узнавайте, смотрите.