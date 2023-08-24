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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

арбузы с доставкой в Белгороде

Дыни и арбузы с доставкой? Недешёвое удовольствие в Белгороде

24 августа 2023, 13:51
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
арбузы с доставкой в Белгороде

Журналисты узнали, насколько дороже выйдут арбуз и дыня с доставкой в Белгороде

Для того, чтобы полакомиться сочным арбузом или сладкой дыней, необязательно выходить из дома. Можно воспользоваться сервисом доставки.

Эти сервисы сегодня пользуются большой популярностью. Вот список, наверное, самых востребованных сервисов доставки в Белгороде:

  • Яндекс. Еда
  • Delivery Club
  • СберМаркет
  • Самокат

Также многие торговые сети магазинов уже давно запустили собственные приложения для оформления доставок на дом. «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Ашан» и т. д. тоже готовы предоставить услугу. Так что лакомиться летними бахчевыми белгородцы могут ещё проще.

Для того, чтобы сделать онлайн-заказ, необходимо установить на свой смартфон понравившееся приложение из предложенных в официальных магазинах Google Play Store и Apple App Store. Также некоторые маркетплейсы имеют версии для ПК.

доставка продуктов в Белгородедоставка продуктов в Белгороде
доставка продуктов в Белгородедоставка продуктов в Белгороде
доставка продуктов в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Как это работает? Все приложения и сайты оснащены поисковой строкой, в которую вы можете ввести свой запрос. Дополнительно имеется каталог, который делится по группам товаров схожей категории. Когда выбор сделан, остаётся только оформить свой заказ, перейдя в корзину. Оплата производится также дистанционно — с помощью банковской карты. Также некоторые сервисы предоставляют возможность оплаты наличными или той же банковской картой непосредственно направленному к вам курьеру.

Стоит отметить, что большая часть маркетплейсов предоставляет возможность выбрать магазин, продукты из которого вы хотите заказать.

Дыни и арбузы в Белгороде, доставкаДыни и арбузы в Белгороде, доставка
Дыни и арбузы в Белгороде, доставкаДыни и арбузы в Белгороде, доставка
Дыни и арбузы в Белгороде, доставкаДыни и арбузы в Белгороде, доставка
Дыни и арбузы в Белгороде, доставкаДыни и арбузы в Белгороде, доставка
Дыни и арбузы в Белгороде, доставка
Фото: СберМаркет, Самокат

Удобно? Да, но не очень дёшево. Мы посмотрели цены в нескольких магазинах — доставленное на дом лакомство обойдётся в копеечку в сравнении с ценами в магазинах и на рынках. Ранее мы уже писали об актуальных расценках в маркетах у дома и на популярных рынках. Сравним.

К примеру, если цены на «Торпеду» в магазинах только пытались «подползти» к отметке в 100 рублей, то при онлайн заказе в некоторых макркейтплейсах можно оставить от 105-107 руб за один кг дыни. Естественно, встретить цены на любые дыни ниже — возможно. А возможно — и дороже. 127-129 руб, например. Но, всё-таки, до «Эфиопки» (140 руб на «Семейном») они не поднимаются.

С арбузами в доставке дела обстоят намного приятнее. «Лента» предлагает некоторые сорта практически по тем же ценам, Да, разница подорожания до 10 руб иногда видна на определённых ценниках, но и скидки в ту же сумму в среднем хорошо сглаживают общую картину. Также мы заметили там арбуз по 19,89 руб за кг, что на 4-5 руб дешевле, чем в «Пятёрочке» или «Магните». Хороший конкурент рыночным 20-50 рублям.

Дыни и арбузы в Белгороде, доставкаДыни и арбузы в Белгороде, доставка
Дыни и арбузы в Белгороде, доставкаДыни и арбузы в Белгороде, доставка
Дыни и арбузы в Белгороде, доставкаДыни и арбузы в Белгороде, доставка
Дыни и арбузы в Белгороде, доставкаДыни и арбузы в Белгороде, доставка
Дыни и арбузы в Белгороде, доставка
Фото: СберМаркет, Самокат, Лента

Несмотря на подобный разброс расценок, белгородцы всё равно с радостью покупают и едят бахчевые. А чтобы было проще определиться, где их приобрести, Бел.Ру собрало места и материалы в помощь. Читайте, узнавайте, смотрите.

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