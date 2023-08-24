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Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Дожди и грозы надвигаются на Белгородскую область

Дожди и грозы надвигаются на Белгородскую область

24 августа 2023, 14:37
Фото: 1MI
Ночью 25 августа возможен туман. При этом осадки ожидаются только днём, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сюжет
МЧС

В Белгородской области 25 августа будет облачно с прояснениями. Ночью температура составит от +9 ˚С до +14 ˚С. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. В отдельных районах возможен туман.

Днём местами ожидаются дожди и грозы. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Днём потеплеет до +19…+24 ˚С.

В Белгороде завтра будет пасмурная погода. Небольшой кратковременный дождь ожидается ночью при +14 ˚С. Днём тоже возможны осадки. По прогнозу Гидрометцентра, небольшой дождь временами будет идти при +23 ˚С.

Однако в выходные осадков в городе не ожидается. В субботу белгородцев встретит облачная с прояснениями погода: ночью +12 ˚С, а днём до +25 ˚С. В воскресенье будет облачно, но при этом температура будет выше. Ночью столбик термометра покажет +16 ˚С, а днём поднимется до +28 ˚С.

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#Белгородская область#МЧС#Туман#Погода#Гроза#Дождь#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород
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