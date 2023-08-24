Дожди и грозы надвигаются на Белгородскую область

Однако в выходные осадков в городе не ожидается. В субботу белгородцев встретит облачная с прояснениями погода: ночью +12 ˚С, а днём до +25 ˚С. В воскресенье будет облачно, но при этом температура будет выше. Ночью столбик термометра покажет +16 ˚С, а днём поднимется до +28 ˚С.