Дожди и грозы надвигаются на Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В Белгородской области 25 августа будет облачно с прояснениями. Ночью температура составит от +9 ˚С до +14 ˚С. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. В отдельных районах возможен туман.
Днём местами ожидаются дожди и грозы. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Днём потеплеет до +19…+24 ˚С.
В Белгороде завтра будет пасмурная погода. Небольшой кратковременный дождь ожидается ночью при +14 ˚С. Днём тоже возможны осадки. По прогнозу Гидрометцентра, небольшой дождь временами будет идти при +23 ˚С.
Однако в выходные осадков в городе не ожидается. В субботу белгородцев встретит облачная с прояснениями погода: ночью +12 ˚С, а днём до +25 ˚С. В воскресенье будет облачно, но при этом температура будет выше. Ночью столбик термометра покажет +16 ˚С, а днём поднимется до +28 ˚С.