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Белгородский «Салют» обыграл дома курский «Авангард»

Долгожданная победа: «Салют» обыграл в Белгороде курский «Авангард»

24 августа 2023, 11:56
Фото: 1MI

Белгородский «Салют» обыграл дома курский «Авангард»

Белгородцы победили соперников со счётом 2:0, сообщили в группе «Салюта» в соцсети. Игра состоялась в Белгороде 23 августа.
Сюжет
Футбол

Белгородский «Салют» обыграл соперников из курского «Авангарда» со счётом 2:0. Матч Кубка России проходил накануне на стадионе «Салют».

Тренер белгородцев Виктор Навоченко прокомментировал результаты матча и назвал победу долгожданной. По его словам, «ребята молодцы, проявили бойцовские качества». Однако были у футболистов и проблемы.

«Но всегда есть „но“. К сожалению, брака много в простых передачах. Из-за этого приходится очень много лишней беговой работы делать. Вот в чём нам надо прибавлять, так это в том, что нужно контролировать мяч и просто так не отдавать соперникам. А так — ребята молодцы», — отметил тренер.

Напомним, на днях белгородцы проиграли «Новосибирску» со счётом 1:2. Из-за этого «Салют» оказался на последней строчке турнирной таблицы LEON-Второй лиги А группы «Серебро» и занимал 10-е место.

Белгородский «Салют» проиграл «Новосибирску»
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