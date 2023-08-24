Долгожданная победа: «Салют» обыграл в Белгороде курский «Авангард»

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Белгородский «Салют» обыграл соперников из курского «Авангарда» со счётом 2:0. Матч Кубка России проходил накануне на стадионе «Салют».
Тренер белгородцев Виктор Навоченко прокомментировал результаты матча и назвал победу долгожданной. По его словам, «ребята молодцы, проявили бойцовские качества». Однако были у футболистов и проблемы.
«Но всегда есть „но“. К сожалению, брака много в простых передачах. Из-за этого приходится очень много лишней беговой работы делать. Вот в чём нам надо прибавлять, так это в том, что нужно контролировать мяч и просто так не отдавать соперникам. А так — ребята молодцы», — отметил тренер.
Напомним, на днях белгородцы проиграли «Новосибирску» со счётом 1:2. Из-за этого «Салют» оказался на последней строчке турнирной таблицы LEON-Второй лиги А группы «Серебро» и занимал 10-е место.