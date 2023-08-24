Долгожданная победа: «Салют» обыграл в Белгороде курский «Авангард»

«Но всегда есть „но“. К сожалению, брака много в простых передачах. Из-за этого приходится очень много лишней беговой работы делать. Вот в чём нам надо прибавлять, так это в том, что нужно контролировать мяч и просто так не отдавать соперникам. А так — ребята молодцы», — отметил тренер.