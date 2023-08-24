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Published Сегодня, 13:49

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Белгородца осудили за избиение пенсионера и хищение у него денег

Белгородцу, избившему пенсионера под предлогом «поиска солдат ВСУ», вынесли приговор

24 августа 2023, 13:49
Фото: 1MI

Белгородца осудили за избиение пенсионера и хищение у него денег

30 января белгородец совершил разбой: проник в дом пенсионера в селе Теребрено и потребовал деньги. Мужчине назначили 4,5 года тюрьмы, сообщает Ракитянский районный суд.
Сюжет
Суд

Белгородца, избившего пенсионера и укравшего у него деньги, осудили. Он отправится в колонию строгого режима.

Происшествие случилось 30 января в селе Теребрено Краснояружского района. Обвиняемый проник в дом потерпевшего, заранее зная, что последний живёт один и получает выплаты. Белгородец надел шапку с прорезями, скрыв своё лицо, перелез через забор и проник в дом. Там он нашёл пенсионера. Изначально подсудимый хотел его связать и заклеить рот скотчем, но не смог.

Злоумышленник разозлился и ударил пожилого мужчину в грудь. Пенсионер упал, а обвиняемый решил ударить его по голове. Затем белгородец схватил нож и потребовал деньги. Потерпевший сообщил, где они находятся. Нападавший забрал 7900 рублей и скрылся.

В суде обвиняемый признал вину частично. При этом мужчина утверждал, что не проникал в дом пенсионера и ему не угрожал. Тем не менее эта информация не подтвердилась.

В итоге жителя региона признали виновным и приговорили к 4,5 года колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

О происшествии со схожими обстоятельствами сообщалось этой зимой. В региональном МВД тогда сообщили, что 30 января в Теребрено мужчина попал в дом пожилого местного жителя, избил его и забрал деньги. Причём некоторые источники утверждали, что мужчину избили под предлогом «поиска солдат ВСУ».

Полиция нашла обвиняемого 3 февраля. Его задержали в Белгороде. Сообщалось, что его уже привлекали к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Полиция нашла белгородца, избившего пенсионера под предлогом поиска солдат ВСУ
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#Белгородская область#Происшествия#Пенсионер#Суд#Разбой#Колония#Краснояружский район#Наталья Корявых#Приграничье#Теребрено#Солдаты ВСУ
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