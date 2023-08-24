Белгородцу, избившему пенсионера под предлогом «поиска солдат ВСУ», вынесли приговор

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Белгородца, избившего пенсионера и укравшего у него деньги, осудили. Он отправится в колонию строгого режима.
Происшествие случилось 30 января в селе Теребрено Краснояружского района. Обвиняемый проник в дом потерпевшего, заранее зная, что последний живёт один и получает выплаты. Белгородец надел шапку с прорезями, скрыв своё лицо, перелез через забор и проник в дом. Там он нашёл пенсионера. Изначально подсудимый хотел его связать и заклеить рот скотчем, но не смог.
Злоумышленник разозлился и ударил пожилого мужчину в грудь. Пенсионер упал, а обвиняемый решил ударить его по голове. Затем белгородец схватил нож и потребовал деньги. Потерпевший сообщил, где они находятся. Нападавший забрал 7900 рублей и скрылся.
В суде обвиняемый признал вину частично. При этом мужчина утверждал, что не проникал в дом пенсионера и ему не угрожал. Тем не менее эта информация не подтвердилась.
В итоге жителя региона признали виновным и приговорили к 4,5 года колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
О происшествии со схожими обстоятельствами сообщалось этой зимой. В региональном МВД тогда сообщили, что 30 января в Теребрено мужчина попал в дом пожилого местного жителя, избил его и забрал деньги. Причём некоторые источники утверждали, что мужчину избили под предлогом «поиска солдат ВСУ».
Полиция нашла обвиняемого 3 февраля. Его задержали в Белгороде. Сообщалось, что его уже привлекали к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.