Белгородцу, избившему пенсионера под предлогом «поиска солдат ВСУ», вынесли приговор

Происшествие случилось 30 января в селе Теребрено Краснояружского района. Обвиняемый проник в дом потерпевшего, заранее зная, что последний живёт один и получает выплаты. Белгородец надел шапку с прорезями, скрыв своё лицо, перелез через забор и проник в дом. Там он нашёл пенсионера. Изначально подсудимый хотел его связать и заклеить рот скотчем, но не смог.