Белгородским бойцам отвезут снаряжение в зону СВО

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
24 августа губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что белгородским бойцам доставят партию необходимого оборудования и снаряжения. Отправить груз должны в ближайшее время. Сопровождать его будут в первую очередь депутаты областной думы.
Напомним, что во время одной из таких командировок белгородские чиновники встретили бывшего коллегу — экс-замминистра ЖКХ Антона Шопина. Известно, что он в зоне СВО дослужился до звания командира подразделения.
Тогда чиновники совершили командировку в Херсонскую область. По словам министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, они посетили воинскую часть, где служит более 40 белгородских бойцов.