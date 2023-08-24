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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Белгородским бойцам отвезут снаряжение в зону СВО

Белгородским бойцам отвезут снаряжение в зону СВО

24 августа 2023, 12:03
Фото: 1MI
Груз с оборудованием и снаряжением, необходимым для военнослужащих, должны отправить в ближайшее время, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

24 августа губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что белгородским бойцам доставят партию необходимого оборудования и снаряжения. Отправить груз должны в ближайшее время. Сопровождать его будут в первую очередь депутаты областной думы.

Напомним, что во время одной из таких командировок белгородские чиновники встретили бывшего коллегу — экс-замминистра ЖКХ Антона Шопина. Известно, что он в зоне СВО дослужился до звания командира подразделения.

Тогда чиновники совершили командировку в Херсонскую область. По словам министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, они посетили воинскую часть, где служит более 40 белгородских бойцов.

Экс-замминистра ЖКХ Белгородской области стал командиром подразделения на СВО
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#Белгородская область#Бойцы#Командировка#Груз#Инна Рогова#Вячеслав Гладков#Спецоперация#Снаряжение#Алексей Ботвиньев#СВО#Антон Шопин
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