Белгородские военные получают выплаты при каждом ранении

К главе региона обратился военный, который служит по контракту. Он прописан в Белгородской области и ранее уже получал ранение во время СВО, как и губернаторскую выплату. «Сейчас повторно получил ранение, нахожусь на лечении в Питере. Подскажите, пожалуйста, выплаты за ранение от губернатора Белгородской области происходят однократно или за каждое ранение?», — спросил мужчина.