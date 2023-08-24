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Published Сегодня, 18:51

Modified Сегодня, 19:17

Updated Сегодня, 19:17

Белгородские военные получают выплаты при каждом ранении

Белгородские военные получают выплаты при каждом ранении

24 августа 2023, 18:51
Фото: Bel.ru
Даже если травма во время службы является повторной, бойцы получают денежную компенсацию от губернатора Белгородской области. Подробности рассказал Вячеслав Гладков во время прямого эфира.
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Выплаты

К главе региона обратился военный, который служит по контракту. Он прописан в Белгородской области и ранее уже получал ранение во время СВО, как и губернаторскую выплату. «Сейчас повторно получил ранение, нахожусь на лечении в Питере. Подскажите, пожалуйста, выплаты за ранение от губернатора Белгородской области происходят однократно или за каждое ранение?», — спросил мужчина.

Вячеслав Гладков пожелал военнослужащему скорейшего выздоровления и ответил положительно — губернаторские выплаты осуществляются каждый раз, но с несколькими условиями.

Единственное — это действует, если ранение средней или тяжёлой степени тяжести. Это определяется по заключению военной медицинской комиссии. Привезите или пришлите через своих родных его (заключение, — прим. ред) в министерство здравоохранения Белгородской области, и мы выплатим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков рассказал о новых выплатах детям участников СВО
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#Денежные выплаты#Ранение#Выплаты#Военнослужащие#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Спецоперация#Контрактник
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