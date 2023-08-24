Белгородские военные получают выплаты при каждом ранении

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
К главе региона обратился военный, который служит по контракту. Он прописан в Белгородской области и ранее уже получал ранение во время СВО, как и губернаторскую выплату. «Сейчас повторно получил ранение, нахожусь на лечении в Питере. Подскажите, пожалуйста, выплаты за ранение от губернатора Белгородской области происходят однократно или за каждое ранение?», — спросил мужчина.
Вячеслав Гладков пожелал военнослужащему скорейшего выздоровления и ответил положительно — губернаторские выплаты осуществляются каждый раз, но с несколькими условиями.
Единственное — это действует, если ранение средней или тяжёлой степени тяжести. Это определяется по заключению военной медицинской комиссии. Привезите или пришлите через своих родных его (заключение, — прим. ред) в министерство здравоохранения Белгородской области, и мы выплатим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области