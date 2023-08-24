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Белгородские школьники и родители перейдут на новую платформу «Моя школа»

Белгородские школьники и родители перейдут на новую платформу «Моя школа»

24 августа 2023, 14:16
Фото: 1MI
Это единый федеральный портал с доступом к образовательному контенту и сервисам. Реализуется в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Перейти на него должны будут школьники и родители в Белгороде.

В ходе родительских собраний в Белгороде родителей проинформировали, что в новом учебном году образовательные организации перейдут на новую платформу «Моя школа». Ресурс практически похож на портал «Виртуальная школа», которым ранее пользовались ученики, педагоги и родители области.

Из описания портала следует, что «Моя школа» имеет семь действующих компонентов:

  • личные кабинеты администратора, педагога, родителя и ученика;
  • облачное хранилище документов, инструменты для создания и редактирования документов популярных форматов (doc, xls, ppt и т. д.), предоставления совместного доступа к ним;
  • библиотека цифрового образовательного контента, который прошёл проверку Минпросвещения;
  • электронный журнал и дневник, в том числе расписание уроков, домашнее задание и т. д.;
  • тестирующая подсистема для оценки знаний учащихся и отработки учащимися изучаемого материала на тренажёрах;
  • специальное приложение для работы через Smart TV — для альтернативы электронной доске;
  • чаты и видеоконференцсвязь на базе «Сферума».

Чтобы узнать, будут ли в Белгородской области продолжать использовать «Виртуальную школу», или «Моя школа» полностью заменит разработанный ресурс команды Фёдора Жернового, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство.

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#Общество#Виртуальная школа#Новости Белгорода#Эксклюзив#Портал#Белгород#Кристина Семенчук#Ресурс#Моя школа
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