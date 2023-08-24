Белгородские школьники и родители перейдут на новую платформу «Моя школа»

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В ходе родительских собраний в Белгороде родителей проинформировали, что в новом учебном году образовательные организации перейдут на новую платформу «Моя школа». Ресурс практически похож на портал «Виртуальная школа», которым ранее пользовались ученики, педагоги и родители области.
Из описания портала следует, что «Моя школа» имеет семь действующих компонентов:
Чтобы узнать, будут ли в Белгородской области продолжать использовать «Виртуальную школу», или «Моя школа» полностью заменит разработанный ресурс команды Фёдора Жернового, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство.