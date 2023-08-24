Белгородские пограничники посадили украинский беспилотник

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Белгородские пограничники пресекли очередную попытку пересечения границы беспилотником. Летательный аппарат посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Инцидент произошёл 21 августа. Пограничники с помощью средств РЭБ обнаружили и посадили украинский беспилотник самолётного типа. Как сообщается, летел дрон в сторону Грайворона.
Сейчас специалисты продолжают изучать аппарат.
Накануне Минобороны РФ сообщило об очередном сбитом украинском беспилотнике. По информации военного ведомства, дрон заметили около 11:30 и сбили с помощью средств ПВО. Разрушений, как и пострадавших, нет.
Кроме того, 23 августа ВСУ с помощью беспилотника атаковали санаторий в селе Лавы Валуйского горокруга. В результате происшествия погибли три человека.