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Украинский беспилотник

Белгородские пограничники посадили украинский беспилотник

24 августа 2023, 08:55
Фото: погрануправление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям
Украинский беспилотник
Сотрудники погрануправления ФСБ пресекли очередную попытку незаконного пересечения воздушного пространства. Специалисты изучают летательный аппарат.
Сюжет
СВО

Белгородские пограничники пресекли очередную попытку пересечения границы беспилотником. Летательный аппарат посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Инцидент произошёл 21 августа. Пограничники с помощью средств РЭБ обнаружили и посадили украинский беспилотник самолётного типа. Как сообщается, летел дрон в сторону Грайворона.

Сейчас специалисты продолжают изучать аппарат.

Накануне Минобороны РФ сообщило об очередном сбитом украинском беспилотнике. По информации военного ведомства, дрон заметили около 11:30 и сбили с помощью средств ПВО. Разрушений, как и пострадавших, нет.

Кроме того, 23 августа ВСУ с помощью беспилотника атаковали санаторий в селе Лавы Валуйского горокруга. В результате происшествия погибли три человека.

Минобороны сообщило об очередном сбитом беспилотнике в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Пограничники#Беспилотник#Наталья Корявых#Спецоперация#Приграничье#СВО#РЭБ
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