12 домов пострадали от обстрелов Белгородской области: что известно об атаках

В Белгородском районе под ударом накануне был МАПП «Нехотеевка». Пункт пропуска обстреляли из артиллерии (пять прилётов), на него сбросили с дрона взрывное устройство. В то же время за день по Красному Хутору выпустили восемь артиллерийских снарядов, по Устинке — пять.