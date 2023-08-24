12 домов пострадали от обстрелов Белгородской области: что известно об атаках

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. За прошедшие сутки под ударом были пять районов. Есть разрушения.
В результате миномётного обстрела Козинки в Грайворонском горокруге пострадали девять домов. В них посекло кровлю, фасады, заборы, выбило окна. Пострадала и одна машина. Всего в селе было девять прилётов.
Кроме Козинки, под обстрелы в Грайворонском горокруге накануне попали Сподарюшино и Дроновка. По окраинам сёл выпустили восемь и шесть миномётных снарядов соответственно. Ещё тремя ударили по Порозу. Над селом также с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас.
Без разрушений не обошлось в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. При миномётном обстреле пострадали три дома — повреждены окна и кровля. В селе всего насчитали пять прилётов.
В Шебекинском горокруге по Середе выпустили десять миномётных снарядов, по Красному — пять, по хутору Панков — четыре, по пункту пропуска «Шебекино» — два. Повреждений, по информации губернатора, нет.
Не без последствий обстреляли окраину посёлка Задорожный в Краснояружском районе. В результате шести прилётов повреждения получила линия электропередачи.
Помимо этого, по Теребрено выпустили пять артснарядов, по Вязовому — четыре артиллерийских и один миномётный снаряд, по Колотиловке — пять артснарядов. На окраине Колотиловки, помимо прочего, с беспилотника сбросили взрывное устройство.
В Белгородском районе под ударом накануне был МАПП «Нехотеевка». Пункт пропуска обстреляли из артиллерии (пять прилётов), на него сбросили с дрона взрывное устройство. В то же время за день по Красному Хутору выпустили восемь артиллерийских снарядов, по Устинке — пять.
Ещё один район, попавший под обстрелы, — Волоконовский. На окраине хутора Старый насчитали четыре прилёта. Последствий нет, утверждает глава региона.
Напомним, накануне в Валуйском горокруге ВСУ атаковали территорию санатория. Погибли три человека. Людей из санатория пообещали переселить в более безопасное место.