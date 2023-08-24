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Обстрел, архивное фото

12 домов пострадали от обстрелов Белгородской области: что известно об атаках

24 августа 2023, 07:56
Фото: 1MI
Обстрел, архивное фото

В Белгородской области от атак ВСУ пострадали 12 домов

Повреждения зафиксировали в Козинке Грайворонского горокруга и в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. Всего за прошедшие сутки под обстрелы попали пять приграничных районов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. За прошедшие сутки под ударом были пять районов. Есть разрушения.

В результате миномётного обстрела Козинки в Грайворонском горокруге пострадали девять домов. В них посекло кровлю, фасады, заборы, выбило окна. Пострадала и одна машина. Всего в селе было девять прилётов.

Кроме Козинки, под обстрелы в Грайворонском горокруге накануне попали Сподарюшино и Дроновка. По окраинам сёл выпустили восемь и шесть миномётных снарядов соответственно. Ещё тремя ударили по Порозу. Над селом также с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас.

Без разрушений не обошлось в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. При миномётном обстреле пострадали три дома — повреждены окна и кровля. В селе всего насчитали пять прилётов.

В Шебекинском горокруге по Середе выпустили десять миномётных снарядов, по Красному — пять, по хутору Панков — четыре, по пункту пропуска «Шебекино» — два. Повреждений, по информации губернатора, нет.

Не без последствий обстреляли окраину посёлка Задорожный в Краснояружском районе. В результате шести прилётов повреждения получила линия электропередачи.

Помимо этого, по Теребрено выпустили пять артснарядов, по Вязовому — четыре артиллерийских и один миномётный снаряд, по Колотиловке — пять артснарядов. На окраине Колотиловки, помимо прочего, с беспилотника сбросили взрывное устройство.

В Белгородском районе под ударом накануне был МАПП «Нехотеевка». Пункт пропуска обстреляли из артиллерии (пять прилётов), на него сбросили с дрона взрывное устройство. В то же время за день по Красному Хутору выпустили восемь артиллерийских снарядов, по Устинке — пять.

Ещё один район, попавший под обстрелы, — Волоконовский. На окраине хутора Старый насчитали четыре прилёта. Последствий нет, утверждает глава региона.

Напомним, накануне в Валуйском горокруге ВСУ атаковали территорию санатория. Погибли три человека. Людей из санатория пообещали переселить в более безопасное место.

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