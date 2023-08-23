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Обстрел белгородского санатория

ВСУ повторно обстреляли санаторий в Белгородской области: три человека погибли

23 августа 2023, 06:30
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Обстрел белгородского санатория

Три человека погибли от обстрела белгородского санатория

Происшествие случилось в селе Лавы Валуйского горокруга. Люди находились на улице, когда ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Трое мирных жителей погибли в результате повторного обстрела валуйского села Лавы. Происшествие вновь случилось на территории санатория. Люди находились на улице, когда ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство.

Двое мужчин погибли на месте. Ещё одного раненого пытались спасти врачи, но он получил не совместимые с жизнью травмы.

В первый раз об обстреле территории санатория в селе Лавы стало известно рано утром 23 августа. Сообщалось, что ВСУ сбросили с дрона две гранаты. В итоге выбило окна и посекло фасад здания.

ВСУ обстреляли белгородский санаторий
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ВСУ обстреляли белгородский санаторий
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