ВСУ повторно обстреляли санаторий в Белгородской области: три человека погибли

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:33
Трое мирных жителей погибли в результате повторного обстрела валуйского села Лавы. Происшествие вновь случилось на территории санатория. Люди находились на улице, когда ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство.
Двое мужчин погибли на месте. Ещё одного раненого пытались спасти врачи, но он получил не совместимые с жизнью травмы.
В первый раз об обстреле территории санатория в селе Лавы стало известно рано утром 23 августа. Сообщалось, что ВСУ сбросили с дрона две гранаты. В итоге выбило окна и посекло фасад здания.