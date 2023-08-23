Вместо мешков для обуви — мешки с песком: как школы Белгорода готовятся к 1 сентября

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Отметим, что из-за условий специальной военной операции в образовательных учреждениях Белгорода вводятся дополнительные меры безопасности. Так, окна обкладывают мешками с песком, а стёкла оклеивают бронеплёнкой.
При этом очное и смешанное обучение будет доступно только для тех школ, которые находятся на удалении более чем 20 км от границы. В них уже начали подготовку к учебному году.
Так, например, практически все школы обклеили окна скотчем. Где-то он белый и явно заметный, где-то — прозрачный.
Обязательное условие — наличие забора и запертой калитки. Проникнуть на территорию образовательно учреждения теперь не легче, чем на территорию автовокзала, так что в этом плане меры защиты также усилили. Но было это и раньше.
Из нового — мешки с песком. Своеобразные баррикады разместили возле окон подвальных помещений и первых этажей. Их задача — защитить от проникновения осколков внутрь.
Подробнее — на наших фото.