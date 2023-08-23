Вместо мешков для обуви — мешки с песком: как школы Белгорода готовятся к 1 сентября

Школы Белгорода обкладывают мешками с песком к 1 сентября

День знаний приближается: до осени осталось чуть больше недели, так что впору готовиться к обучению. При этом готовятся не только ученики, но и сами школы: журналисты Бел.Ру прошлись по некоторым из них и узнали, какими к учебному году подойдут учебные заведения Белгорода.