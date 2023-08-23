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Published Сегодня, 13:47

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Школа №1 Белгорода

Вместо мешков для обуви — мешки с песком: как школы Белгорода готовятся к 1 сентября

23 августа 2023, 13:47
Фото: Bel.ru
Школа №1 Белгорода

Школы Белгорода обкладывают мешками с песком к 1 сентября

День знаний приближается: до осени осталось чуть больше недели, так что впору готовиться к обучению. При этом готовятся не только ученики, но и сами школы: журналисты Бел.Ру прошлись по некоторым из них и узнали, какими к учебному году подойдут учебные заведения Белгорода.
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Школы

Отметим, что из-за условий специальной военной операции в образовательных учреждениях Белгорода вводятся дополнительные меры безопасности. Так, окна обкладывают мешками с песком, а стёкла оклеивают бронеплёнкой.

При этом очное и смешанное обучение будет доступно только для тех школ, которые находятся на удалении более чем 20 км от границы. В них уже начали подготовку к учебному году.

Так, например, практически все школы обклеили окна скотчем. Где-то он белый и явно заметный, где-то — прозрачный.

Обязательное условие — наличие забора и запертой калитки. Проникнуть на территорию образовательно учреждения теперь не легче, чем на территорию автовокзала, так что в этом плане меры защиты также усилили. Но было это и раньше.

Из нового — мешки с песком. Своеобразные баррикады разместили возле окон подвальных помещений и первых этажей. Их задача — защитить от проникновения осколков внутрь.

Подробнее — на наших фото.

Фото: Bel.ru
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