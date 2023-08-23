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Власти региона объяснили, куда обращаться шебекинцам из-за ошибок в квитанциях ЖКУ

Власти региона объяснили, куда обращаться шебекинцам из-за ошибок в квитанциях ЖКУ

23 августа 2023, 14:38
Фото: 1MI
При получении квитанции об оплате за коммунальные услуги у шебекинцев могут возникнуть ошибки или задолженность. Чтобы решить вопрос, региональные власти рассказали, куда следует обращаться.

Как пояснила замминистра области ЖКХ Вероника Новикова, единого номера, по которому шебекинцы могут обратиться по ошибкам или задолженности в квитанциях за ЖКУ, нет. При этом свои вопросы люди могут задать ресурсоснабжающим организациям или обратиться в министерство ЖКХ, где вопрос оперативно отработают.

Люди обращаются в личные сообщения, к губернатору на страницу, мы в индивидуальном порядке отрабатываем. Единого контактного номера нет. Есть сайты всех ресурсоснабжающих организаций, там есть телефоны, и они объяснят по поводу задолженности.
Вероника Новикова

Напомним, долг в квитанции может появиться за предыдущие периоды. А в июне и июле шебекинцам не начисляли платежи за жилищные услуги, содержание жилья, капитальный ремонт, вывоз мусора, начисления, которые производятся по нормативам потребления, и за отопление.

Шебекинцам объяснили, почему может возникнуть долг в квитанции по оплате ЖКУ
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#Общество#Долг#Жку#Оплата#Кристина Семенчук#Квитанция#Шебекинский горокруг
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