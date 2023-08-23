Власти региона объяснили, куда обращаться шебекинцам из-за ошибок в квитанциях ЖКУ

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Как пояснила замминистра области ЖКХ Вероника Новикова, единого номера, по которому шебекинцы могут обратиться по ошибкам или задолженности в квитанциях за ЖКУ, нет. При этом свои вопросы люди могут задать ресурсоснабжающим организациям или обратиться в министерство ЖКХ, где вопрос оперативно отработают.
Люди обращаются в личные сообщения, к губернатору на страницу, мы в индивидуальном порядке отрабатываем. Единого контактного номера нет. Есть сайты всех ресурсоснабжающих организаций, там есть телефоны, и они объяснят по поводу задолженности.
Вероника Новикова
Напомним, долг в квитанции может появиться за предыдущие периоды. А в июне и июле шебекинцам не начисляли платежи за жилищные услуги, содержание жилья, капитальный ремонт, вывоз мусора, начисления, которые производятся по нормативам потребления, и за отопление.