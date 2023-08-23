Власти региона объяснили, куда обращаться шебекинцам из-за ошибок в квитанциях ЖКУ

Как пояснила замминистра области ЖКХ Вероника Новикова, единого номера, по которому шебекинцы могут обратиться по ошибкам или задолженности в квитанциях за ЖКУ, нет. При этом свои вопросы люди могут задать ресурсоснабжающим организациям или обратиться в министерство ЖКХ, где вопрос оперативно отработают.