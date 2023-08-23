В школах по всей России впервые проведут единые учения по отработке действий при ЧС

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В школах России впервые проведут единые учения по отработке действий в чрезвычайных и иных ситуациях. Учения организуют с помощью властей регионов, Минпросвещения, МЧС, МВД и Росгвардии. Мероприятия запланированы на 29–30 августа.
По словам главы федерального министерства Сергея Кравцова, подготовка к учебному году ведётся согласно планам. В первую очередь необходимо обеспечить безопасность процесса обучения, поэтому в конце августа проведут учения, чтобы люди знали, как действовать в случае экстренных ситуаций.
«Всероссийские учения как раз дадут исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки», — добавил Кравцов.
В учебных заведениях проверят системы оповещения, отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Специалисты помогут оценить правильность действий и дать необходимые рекомендации.