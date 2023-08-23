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В школах по всей России впервые проведут единые учения по отработке действий при ЧС

В школах по всей России впервые проведут единые учения по отработке действий при ЧС

23 августа 2023, 14:10
Фото: 1MI
29 и 30 августа в российских школах впервые пройдут учения, организованные Минпросвещения РФ, властями и силовиками. Такие мероприятия пройдут не только в школах, но и в колледжах и техникумах, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.
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МЧС

В школах России впервые проведут единые учения по отработке действий в чрезвычайных и иных ситуациях. Учения организуют с помощью властей регионов, Минпросвещения, МЧС, МВД и Росгвардии. Мероприятия запланированы на 29–30 августа.

По словам главы федерального министерства Сергея Кравцова, подготовка к учебному году ведётся согласно планам. В первую очередь необходимо обеспечить безопасность процесса обучения, поэтому в конце августа проведут учения, чтобы люди знали, как действовать в случае экстренных ситуаций.

«Всероссийские учения как раз дадут исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки», — добавил Кравцов.

В учебных заведениях проверят системы оповещения, отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Специалисты помогут оценить правильность действий и дать необходимые рекомендации.

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#МЧС#Росгвардия#Мвд#Образование#Безопасность#Россия#Школы#Учения#Чс#Наталья Корявых#Техникумы#Сергей кравцов#Колледжи
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