В школах по всей России впервые проведут единые учения по отработке действий при ЧС

29 и 30 августа в российских школах впервые пройдут учения, организованные Минпросвещения РФ, властями и силовиками. Такие мероприятия пройдут не только в школах, но и в колледжах и техникумах, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

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