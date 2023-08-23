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Published Сегодня, 17:31

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В этом году белгородские школьники не будут ходить по разным кабинетам

В этом году белгородские школьники не будут ходить по разным кабинетам

23 августа 2023, 17:31
Фото: 1MI
За каждым классом закрепят отдельный кабинет, сообщил мэр Белгорода.

Сегодня, 23 августа, во время вечернего прямого эфира к мэру Белгорода Валентину Демидову обратилась одна из родительниц школьников. Женщина поинтересовалась, будут ли в этом учебному году ребята ходить в разные кабинеты на уроки.

По словам мэра, такой практики в этом году не будет: за каждым классом закрепят отдельный кабинет.

За каждым классом закрепляется отдельный кабинет. Передвижение между кабинетами от урока к уроку мы исключаем в целях безопасности. Полагаем, что в такой обстановке всем будет легче ориентироваться в случае нештатной ситуации.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, что этот учебный год в школах Белгорода планируется провести в очном формате обучения. Об окончательном решении власти пообещали сообщить 25 августа.

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