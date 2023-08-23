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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

Пострадавший от атаки беспилотника дом на Есенина

В Белгороде завершают восстановление пострадавших от БПЛА домов на Есенина

23 августа 2023, 08:38
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Пострадавший от атаки беспилотника дом на Есенина
Восстановительные работы в домах на улице Есенина, пострадавших в результате атаки беспилотника, близятся к завершению. Осталось восстановить стёкла в одной квартире, сообщил мэр Валентин Демидов.

Восстановительные работы в двух домах на улице Есенина, которые пострадали в результате налёта беспилотника, близятся к завершению. Повреждения МКД получили 13 августа после взрыва.

В течение недели строители отремонтировали стеклопакеты в девяти квартирах и керамогранит на фасаде. Осталось восстановить стёкла одной квартиры. Хозяев некоторое время не было в городе. Выполнить эту работу должны 23 августа.

Осколками в результате взрыва повредило 18 припаркованных автомобилей. Сумму ущерба подсчитывают оценщики. Владельцы получат компенсацию по итогам заключений от экспертов.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва дрона пострадала десятилетняя девочка. Когда случилось происшествие, школьница возвращалась домой из кинотеатра. Вместе с ней была старшая сестра, она не пострадала. Родители самостоятельно отвезли ребёнка в больницу.

Напомним, что изначально повреждения после взрыва выявили в пяти квартирах и 16 машинах, а также в одном хозобъекте.

Пострадавший от атаки беспилотника дом на ЕсенинаПострадавший от атаки беспилотника дом на Есенина
Пострадавший от атаки беспилотника дом на Есенина
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Врачи оценили состояние пострадавшей при взрыве в Белгороде девочки
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#Город#Белгородская область#Беспилотник#Новости Белгорода#Дома#Белгород#Наталья Корявых#Валентин Демидов#Разрушения
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