В Белгороде завершают восстановление пострадавших от БПЛА домов на Есенина

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Восстановительные работы в двух домах на улице Есенина, которые пострадали в результате налёта беспилотника, близятся к завершению. Повреждения МКД получили 13 августа после взрыва.
В течение недели строители отремонтировали стеклопакеты в девяти квартирах и керамогранит на фасаде. Осталось восстановить стёкла одной квартиры. Хозяев некоторое время не было в городе. Выполнить эту работу должны 23 августа.
Осколками в результате взрыва повредило 18 припаркованных автомобилей. Сумму ущерба подсчитывают оценщики. Владельцы получат компенсацию по итогам заключений от экспертов.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва дрона пострадала десятилетняя девочка. Когда случилось происшествие, школьница возвращалась домой из кинотеатра. Вместе с ней была старшая сестра, она не пострадала. Родители самостоятельно отвезли ребёнка в больницу.
Напомним, что изначально повреждения после взрыва выявили в пяти квартирах и 16 машинах, а также в одном хозобъекте.