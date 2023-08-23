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Уголовное дело возбудили после крушения самолёта, в котором мог находиться Пригожин

Уголовное дело возбудили после крушения самолёта, в котором мог находиться Пригожин

23 августа 2023, 18:23
Фото: 1MI
Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту крушения самолёта в Тверской области.

Стало известно, что по факту крушения бизнес-джета, принадлежащему Евгению Пригожину, следственный комитет возбудил уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Пресс-служба СУ СК России

Отметим, что 23 августа, рядом с селом в Тверской области потерпел крушение частный самолёт Embraer Legacy 600, на борту которого было 10 человек. В списках также значился Евгений Пригожин.

Частный самолёт с Евгением Пригожиным в списках разбился в Тверской области
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#Происшествия#Уголовное дело#Уголовное#Тверская область#Следком#Евгений Пригожин#Александра Склярова#Крушение самолета
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