Уголовное дело возбудили после крушения самолёта, в котором мог находиться Пригожин

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Стало известно, что по факту крушения бизнес-джета, принадлежащему Евгению Пригожину, следственный комитет возбудил уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Пресс-служба СУ СК России
Отметим, что 23 августа, рядом с селом в Тверской области потерпел крушение частный самолёт Embraer Legacy 600, на борту которого было 10 человек. В списках также значился Евгений Пригожин.