«У вас обновление»: в Дирекции фестивалей Белгорода снова сменился руководитель

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
МАУК «Дирекция фестивалей городского округа „город Белгород“» появилось 9 апреля 2022 года по распоряжению администрации. И за это время организация пережила три смены руководителей.
По данным «Спарк-Интерфакс», с момента создания по 22 мая этого года этот пост занимал Александр Новаков, экс-директор бывшего Белгородкино. Следом на его место пришёл Дмитрий Ткаченко. Он занимал должность всего месяц — с 23 мая по 25 июня. А вот его сменщик Андрей Митичкин проработал дольше — два месяца, с 26 июня по это воскресенье.
За прошлый год Дирекция организовала 11 мероприятий. В их числе: «Белгород в цвету», День города, День народного единства и открытие новогодней ёлки на Соборной площади.
В 2023 году учреждение успело принять участие в создании и проведении уже 27 мероприятий: фестивали «Белгород в цвету», «Река в цвету», акция «Здесь я ЖИВУ», масленицы на Соборной площади и других.