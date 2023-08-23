«У вас обновление»: в Дирекции фестивалей Белгорода снова сменился руководитель

По данным «Спарк-Интерфакс», с момента создания по 22 мая этого года этот пост занимал Александр Новаков, экс-директор бывшего Белгородкино. Следом на его место пришёл Дмитрий Ткаченко. Он занимал должность всего месяц — с 23 мая по 25 июня. А вот его сменщик Андрей Митичкин проработал дольше — два месяца, с 26 июня по это воскресенье.