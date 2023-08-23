Томаты подешевели на четверть: в Минсельхозе заявили о снижении цен на овощи и фрукты

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Минсельхозе РФ сообщили о снижении цен на овощи и фрукты в России. В ведомстве отмечают, что это связано с поступлением нового урожая на внутренний рынок. По информации министерства, динамика сохранится и в сентябре.
За последний месяц в стране цены на томаты снизились на 25,7%, на лук — на 23,1%. Дешевле стали картофель и огурцы — на 14,5% и 6,8% соответственно. На 6,2% подешевела свёкла, яблоки — на 5,4%, а морковь — на 4,4%, пишет издание со ссылкой на «Известия».
Кроме того, в министерстве добавили, что на рынке представлено около 12% импортных овощей и около 47% импортных фруктов. В их числе — экзотические.
Тем временем в Белгородской области подорожали капуста, бананы и апельсины, сахар. Годовой темп прироста цен увеличился на яйца и мясо птицы.