Томаты подешевели на четверть: в Минсельхозе заявили о снижении цен на овощи и фрукты

За последний месяц в стране цены на томаты снизились на 25,7%, на лук — на 23,1%. Дешевле стали картофель и огурцы — на 14,5% и 6,8% соответственно. На 6,2% подешевела свёкла, яблоки — на 5,4%, а морковь — на 4,4%, пишет издание со ссылкой на «Известия».