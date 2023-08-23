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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Минсельхоз отчитался о снижении цен на овощи и фрукты

Томаты подешевели на четверть: в Минсельхозе заявили о снижении цен на овощи и фрукты

23 августа 2023, 13:06
Фото: 1MI

Минсельхоз отчитался о снижении цен на овощи и фрукты

Ведомство связывает это с поступлением на внутренний рынок нового урожая. Динамика сохранится и в сентябре, пишут «Новые известия».

В Минсельхозе РФ сообщили о снижении цен на овощи и фрукты в России. В ведомстве отмечают, что это связано с поступлением нового урожая на внутренний рынок. По информации министерства, динамика сохранится и в сентябре.

За последний месяц в стране цены на томаты снизились на 25,7%, на лук — на 23,1%. Дешевле стали картофель и огурцы — на 14,5% и 6,8% соответственно. На 6,2% подешевела свёкла, яблоки — на 5,4%, а морковь — на 4,4%, пишет издание со ссылкой на «Известия».

Кроме того, в министерстве добавили, что на рынке представлено около 12% импортных овощей и около 47% импортных фруктов. В их числе — экзотические.

Тем временем в Белгородской области подорожали капуста, бананы и апельсины, сахар. Годовой темп прироста цен увеличился на яйца и мясо птицы.

Капуста и бананы, бензин и автомобили: что ещё подорожало в Белгородской области?
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#Белгородская область#Экономика#Овощи#Цены#Россия#Фрукты#Минсельхоз#Наталья Корявых
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