Сын украл у белгородца охотничье ружьё, чтобы обменять его на алкоголь

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, 57-летний житель Новооскольского округа на несколько часов ушёл из дома, а после возвращения заметил пропажу: его сейф был открыт, а охотничьего ружья «ИЖ-18» в нём не было.
Подозреваемым в хищении оказался 31-летний сын охотника, его уже задержали. По предварительным данным, в день кражи мужчина выпивал дома. В один момент ему понадобилась добавка, поэтому он сбил замок с сейфа, забрал ружьё и обменял его у знакомого на алкоголь и сигареты.
В отношении мужчины уже возбудили уголовные дела по части 1 статьи 226 УК РФ и части 7 статьи 222 УК РФ («Хищение оружия и незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Белгородцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.