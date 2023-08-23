Сын украл у белгородца охотничье ружьё, чтобы обменять его на алкоголь

Подозреваемым в хищении оказался 31-летний сын охотника, его уже задержали. По предварительным данным, в день кражи мужчина выпивал дома. В один момент ему понадобилась добавка, поэтому он сбил замок с сейфа, забрал ружьё и обменял его у знакомого на алкоголь и сигареты.