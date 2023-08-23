Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Сын украл у белгородца охотничье ружьё, чтобы обменять его на алкоголь

Сын украл у белгородца охотничье ружьё, чтобы обменять его на алкоголь

23 августа 2023, 18:01
Фото: 1MI
Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, 57-летний житель Новооскольского округа на несколько часов ушёл из дома, а после возвращения заметил пропажу: его сейф был открыт, а охотничьего ружья «ИЖ-18» в нём не было.

Подозреваемым в хищении оказался 31-летний сын охотника, его уже задержали. По предварительным данным, в день кражи мужчина выпивал дома. В один момент ему понадобилась добавка, поэтому он сбил замок с сейфа, забрал ружьё и обменял его у знакомого на алкоголь и сигареты.

В отношении мужчины уже возбудили уголовные дела по части 1 статьи 226 УК РФ и части 7 статьи 222 УК РФ («Хищение оружия и незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Белгородцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пожилую белгородку мотыгой забили её 15-летний внук и его 16-летняя подруга
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшую под Белгородом девочку-подростка убилиУчастники СВО показали белгородским школьникам противодронные ружья и другое оружиеПодростки украли у белгородца два ружья с патронамиБелгородца осудили за убийство товарища выстрелом из ружья
#Белгородская область#Происшествия#Кража#Ружьё#Охотничье ружьё#Новооскольский горокруг#Александра Склярова
Подпишитесь
Росавиация: на борту разбившегося самолёта был Пригожин
Сегодня, 20:05
Белгородэнерго обеспечило электроснабжение нового гимнастического центра «Сирень»
Сегодня, 12:43
Пожары, безнал и турецкие сладости: дорога из Белгорода в Крым через Мариуполь
Сегодня, 14:13
Вместо мешков для обуви — мешки с песком: как школы Белгорода готовятся к 1 сентября
Сегодня, 13:47
Пожилую белгородку мотыгой забили её 15-летний внук и его 16-летняя подруга
Сегодня, 16:08
«Стояли на крыльце, разговаривали. Вот на них и сбросили»: белгородцы — о погибших
Сегодня, 14:41