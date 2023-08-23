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Пострадавший от обстрела санаторий

«Стояли на крыльце, разговаривали. Вот на них и сбросили»: белгородцы — о погибших

23 августа 2023, 14:41
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Пострадавший от обстрела санаторий

Очевидцы рассказали подробности гибели троих белгородцев в санатории

Три человека во время атаки на санаторий находились на крыльце. Все они погибли. Среди жертв — 28-летний парень, пенсионер и работник котельной. Подробности сообщают «Известия».
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Обстрел

Очевидцы рассказали подробности гибели троих белгородцев в санатории после удара ВСУ с беспилотника. Пострадал один из корпусов — там выбило окна на нескольких этажах.

По словам местных жителей, трое погибших в момент атаки стояли на крыльце и разговаривали. Как отмечают очевидцы, в этот момент «что-то летело, на них и сбросили». В результате обстрела погибли 28-летний парень, пенсионер и сотрудник местной котельной.

Одна из женщин, которая тоже жила на территории санатория, рассказала, что в момент атаки была у себя в комнате. С её слов, из помещения она не выходила. Им дали инструкцию, что необходимо заходить в туалет, потому что там закрытое пространство.

Напомним, что двое погибших — беженцы из приграничья. 23 августа санаторий, где они жили, атаковал беспилотник ВСУ. Произошло это в селе Лавы Валуйского горокруга.

Людей из санатория пообещали перевезти в безопасное место.

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