«Стояли на крыльце, разговаривали. Вот на них и сбросили»: белгородцы — о погибших

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Очевидцы рассказали подробности гибели троих белгородцев в санатории после удара ВСУ с беспилотника. Пострадал один из корпусов — там выбило окна на нескольких этажах.
По словам местных жителей, трое погибших в момент атаки стояли на крыльце и разговаривали. Как отмечают очевидцы, в этот момент «что-то летело, на них и сбросили». В результате обстрела погибли 28-летний парень, пенсионер и сотрудник местной котельной.
Одна из женщин, которая тоже жила на территории санатория, рассказала, что в момент атаки была у себя в комнате. С её слов, из помещения она не выходила. Им дали инструкцию, что необходимо заходить в туалет, потому что там закрытое пространство.
Напомним, что двое погибших — беженцы из приграничья. 23 августа санаторий, где они жили, атаковал беспилотник ВСУ. Произошло это в селе Лавы Валуйского горокруга.
Людей из санатория пообещали перевезти в безопасное место.