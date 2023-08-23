Стали известны подробности о погибших при атаке ВСУ на белгородский санаторий

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Людей из атакованного 23 августа санатория пообещали перевезти в безопасное место. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков, который посетил сегодня Валуйский городской округ.
Рано утром ВСУ с помощью беспилотника атаковали территорию санатория, в результате чего убило троих мирных жителей. Двое погибших — беженцы из приграничья, ещё один — работник санатория.
«Приношу искренние соболезнования всем близким. Будем помогать всем, чем можно», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Санаторий противник атаковал сегодня дважды. Первый раз об обстреле в селе Лавы стало известно рано утром 23 августа: сообщалось, что ВСУ сбросили с дрона две гранаты. Пострадало само здание.
При второй атаке два человека погибли на месте. Ещё один получил ранения, но врачам не удалось его спасти.