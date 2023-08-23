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Published Сегодня, 10:13

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Updated Сегодня, 10:15

Атакованный ВСУ санаторий в Белгородской области

Стали известны подробности о погибших при атаке ВСУ на белгородский санаторий

23 августа 2023, 10:13
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Атакованный ВСУ санаторий в Белгородской области

Людей из атакованного ВСУ белгородского санатория увезут в безопасное место

23 августа в санатории Валуйского округа погибли три человека. Территорию атаковал беспилотник, сбросивший взрывное устройство, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Беженцы

Людей из атакованного 23 августа санатория пообещали перевезти в безопасное место. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков, который посетил сегодня Валуйский городской округ.

Рано утром ВСУ с помощью беспилотника атаковали территорию санатория, в результате чего убило троих мирных жителей. Двое погибших — беженцы из приграничья, ещё один — работник санатория.

«Приношу искренние соболезнования всем близким. Будем помогать всем, чем можно», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Санаторий противник атаковал сегодня дважды. Первый раз об обстреле в селе Лавы стало известно рано утром 23 августа: сообщалось, что ВСУ сбросили с дрона две гранаты. Пострадало само здание.

При второй атаке два человека погибли на месте. Ещё один получил ранения, но врачам не удалось его спасти.

Атакованный ВСУ санаторий в Белгородской области Атакованный ВСУ санаторий в Белгородской области
Атакованный ВСУ санаторий в Белгородской области Атакованный ВСУ санаторий в Белгородской области
Атакованный ВСУ санаторий в Белгородской области
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
ВСУ повторно обстреляли санаторий в Белгородской области: три человека погибли
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