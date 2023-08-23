Силовики задержали начальника орловской колонии

Журналисты в то же время напоминают, что в вышеупомянутой ИК-2 периодически происходят инциденты. Один из них был в 2019 году. Тогда стало известно об увольнении начальника Ливенской исправительной колонии и его заместителя. Сообщается, что поводом к этому стал ролик, на котором заключённые праздновали Пасху: «торжество», по некоторой информации, якобы проспонсировал вор в законе.