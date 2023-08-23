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Published Сегодня, 15:34

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Updated Сегодня, 15:36

Колония, фото тематическое

Силовики задержали начальника орловской колонии

23 августа 2023, 15:34
Фото: 1MI
Колония, фото тематическое
Задержан начальник Ливенской колонии строгого режима. Как пишет «Орелtimes», уже возбуждено уголовное дело. При этом в самой колонии инциденты происходят не в первый раз.

В Орловской области силовики задержали начальника ФКУ Исправительная колония №2 регионального УФСИН — полковника Геннадия Яхонтова. Об этом издание пишет со ссылкой на собственные источники.

Возбуждено уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Наказание — от трёх до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет.

Получить оперативный комментарий от силовиков и от пресс-службы регионального УФСИН изданию не удалось.

Журналисты в то же время напоминают, что в вышеупомянутой ИК-2 периодически происходят инциденты. Один из них был в 2019 году. Тогда стало известно об увольнении начальника Ливенской исправительной колонии и его заместителя. Сообщается, что поводом к этому стал ролик, на котором заключённые праздновали Пасху: «торжество», по некоторой информации, якобы проспонсировал вор в законе.

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#Происшествия#Задержание#Черноземье#Колония#Орловская область
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