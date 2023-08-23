Силовики задержали начальника орловской колонии

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
В Орловской области силовики задержали начальника ФКУ Исправительная колония №2 регионального УФСИН — полковника Геннадия Яхонтова. Об этом издание пишет со ссылкой на собственные источники.
Возбуждено уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Наказание — от трёх до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет.
Получить оперативный комментарий от силовиков и от пресс-службы регионального УФСИН изданию не удалось.
Журналисты в то же время напоминают, что в вышеупомянутой ИК-2 периодически происходят инциденты. Один из них был в 2019 году. Тогда стало известно об увольнении начальника Ливенской исправительной колонии и его заместителя. Сообщается, что поводом к этому стал ролик, на котором заключённые праздновали Пасху: «торжество», по некоторой информации, якобы проспонсировал вор в законе.