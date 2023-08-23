Шебекинцам придётся оплатить коммунальные услуги при начислении по счётчикам

Как пояснила чиновница, если в июне и июле человек проживал в Шебекино и других населённых пунктах (которым не приходили квитанции за оплату коммунальных услуг), пользовался ресурсами, следовательно, ему нужно оплачивать их по показаниям приборов учёта.