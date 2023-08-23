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Published Сегодня, 14:41

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Updated Сегодня, 14:43

Шебекинцам придётся оплатить коммунальные услуги при начислении по счётчикам

Шебекинцам придётся оплатить коммунальные услуги при начислении по счётчикам

23 августа 2023, 14:41
Фото: 1MI
Речь идёт о показаниях за июнь и за июль. Если люди фактически проживали и пользовались ресурсами, оплачивать квитанции придётся. Об этом рассказала замминистра области ЖКХ Вероника Новикова.

Как пояснила чиновница, если в июне и июле человек проживал в Шебекино и других населённых пунктах (которым не приходили квитанции за оплату коммунальных услуг), пользовался ресурсами, следовательно, ему нужно оплачивать их по показаниям приборов учёта.

При этом в платёжной квитанции может быть задолженность, но пени начислять на показания не будут.

В июне Шебекино было практически без энергетики, соответственно, воды практически также не поставлялась, за исключением нескольких улиц. Но по показаниям индивидуальных приборов учёта оплатить ресурсы необходимо.
Алексей Ботвиньев, министр ЖКХ Белгородской области

Напомним, шебекинцам также объяснили, почему в квитанции по оплате коммунальных услуг может возникнуть долг. Подробнее — по ссылке.

Шебекинцам объяснили, почему может возникнуть долг в квитанции по оплате ЖКУ
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#Общество#Жку#Оплата#Кристина Семенчук#Счётчик#Квитанции#Шебекинский горокруг
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