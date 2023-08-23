Шебекинцам придётся оплатить коммунальные услуги при начислении по счётчикам

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Как пояснила чиновница, если в июне и июле человек проживал в Шебекино и других населённых пунктах (которым не приходили квитанции за оплату коммунальных услуг), пользовался ресурсами, следовательно, ему нужно оплачивать их по показаниям приборов учёта.
При этом в платёжной квитанции может быть задолженность, но пени начислять на показания не будут.
В июне Шебекино было практически без энергетики, соответственно, воды практически также не поставлялась, за исключением нескольких улиц. Но по показаниям индивидуальных приборов учёта оплатить ресурсы необходимо.
Алексей Ботвиньев, министр ЖКХ Белгородской области
Напомним, шебекинцам также объяснили, почему в квитанции по оплате коммунальных услуг может возникнуть долг. Подробнее — по ссылке.