Пропавшего на велосипеде белгородца нашли живым

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Белгородском районе 19 августа пропал 73-летний мужчина. Он на велосипеде уехал из дома в Стрелецком, но не вернулся. В итоге спустя несколько дней пенсионера нашли живым.
Ранее сообщалось, что в Разумном 44-летняя женщина утром 18 августа ушла из дома и не вернулась. Белгородка была одета в тот день в красную кофту с коротким рукавом, светло-синие брюки и серые тапочки. С собой женщина носила серую сумку. Как позже стало известно, пропавшая белгородка тоже нашлась живой.
До этого в хуторе Ржавец пропал 39-летний мужчина. Его местонахождение не было известно с 15 августа. Его также нашли живым.
Кроме того, сообщалось о поисках 47-летнего Виталия Каширина. Согласно информации «Лизы Алерт», его пока не нашли.