Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Пропавшего на велосипеде белгородца нашли живым

Пропавшего на велосипеде белгородца нашли живым

23 августа 2023, 07:33
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт» ВК
73-летний житель Белгородского района пропал 19 августа. Спустя несколько дней его нашли, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.
Сюжет
Поиски

В Белгородском районе 19 августа пропал 73-летний мужчина. Он на велосипеде уехал из дома в Стрелецком, но не вернулся. В итоге спустя несколько дней пенсионера нашли живым.

Ранее сообщалось, что в Разумном 44-летняя женщина утром 18 августа ушла из дома и не вернулась. Белгородка была одета в тот день в красную кофту с коротким рукавом, светло-синие брюки и серые тапочки. С собой женщина носила серую сумку. Как позже стало известно, пропавшая белгородка тоже нашлась живой.

До этого в хуторе Ржавец пропал 39-летний мужчина. Его местонахождение не было известно с 15 августа. Его также нашли живым.

Кроме того, сообщалось о поисках 47-летнего Виталия Каширина. Согласно информации «Лизы Алерт», его пока не нашли.

В Белгородском районе пропал мужчина на велосипеде
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Белгородом пропала женщина в очкахВ белгородском приграничье пропал мужчинаВ Шебекино утонул пропавший мальчик
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Лиза Алерт#Мужчина#Велосипед#Поиск#Белгород#Наталья Корявых#Поиски#Живой
Подпишитесь
Стали известны подробности о погибших при атаке ВСУ на белгородский санаторий
Сегодня, 10:13
Несколько сёл в Белгородской области попали под обстрелы ВСУ: есть разрушения
Сегодня, 09:23
В Белгороде завершают восстановление пострадавших от БПЛА домов на Есенина
Сегодня, 08:38
Погибли люди, пострадали дома и санаторий: последствия атак на Белгородскую область
Сегодня, 09:58
Коммунальные услуги: кто из шебекинцев не будет платить за ресурсы даже в августе
Сегодня, 09:52
«У вас обновление»: в Дирекции фестивалей Белгорода снова сменился руководитель
Сегодня, 08:19