Пропавшего на велосипеде белгородца нашли живым

Ранее сообщалось, что в Разумном 44-летняя женщина утром 18 августа ушла из дома и не вернулась. Белгородка была одета в тот день в красную кофту с коротким рукавом, светло-синие брюки и серые тапочки. С собой женщина носила серую сумку. Как позже стало известно, пропавшая белгородка тоже нашлась живой.