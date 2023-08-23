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Подростки убили пожилую белгородку мотыгой

Пожилую белгородку мотыгой забили её 15-летний внук и его 16-летняя подруга

23 августа 2023, 16:08
Фото: 1MI

Подростки убили пожилую белгородку мотыгой

Подростки скрывались от полиции в других регионах. Подробности произошедшего сообщили в региональных Следкоме и УМВД.

По данным пресс-службы СУ СК России по Белгородской области, подросток договорился со своей подругой убить 69-летнюю бабушку из-за их плохих взаимоотношений.

Когда 17 августа женщина не отпустила внука на прогулку, 16-летняя девушка пришла к ним в гости в посёлок Новосадовый с мотыгой. Между подростками и женщиной начался спор, в ходе которого 15-летний внук и его знакомая по разу ударили белгородку мотыгой по голове. Пожилая женщина скончалась на месте, а подростки скрылись.

Пресс-служба УМВД России по Белгородской области сообщила, что тревогу забил сын погибшей женщины: мужчина находился в отпуске, когда его мать перестала отвечать на звонки. Он позвонил в полицию и попросил выехать к женщине домой. Тогда полицейские и обнаружили убитую белгородку в придомовой хозяйственной постройке.

Следователи уже нашли юных преступников, которые скрывались от правосудия в других регионах, и предъявили им обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

В настоящий момент устанавливаются всех обстоятельства произошедшего.

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#Белгородская область#Происшествия#Подростки#Убийство#Пожилая женщина#Александра Склярова#Тяжкие преступления
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