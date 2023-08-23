Пожилую белгородку мотыгой забили её 15-летний внук и его 16-летняя подруга

Когда 17 августа женщина не отпустила внука на прогулку, 16-летняя девушка пришла к ним в гости в посёлок Новосадовый с мотыгой. Между подростками и женщиной начался спор, в ходе которого 15-летний внук и его знакомая по разу ударили белгородку мотыгой по голове. Пожилая женщина скончалась на месте, а подростки скрылись.