Пожилую белгородку мотыгой забили её 15-летний внук и его 16-летняя подруга

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
По данным пресс-службы СУ СК России по Белгородской области, подросток договорился со своей подругой убить 69-летнюю бабушку из-за их плохих взаимоотношений.
Когда 17 августа женщина не отпустила внука на прогулку, 16-летняя девушка пришла к ним в гости в посёлок Новосадовый с мотыгой. Между подростками и женщиной начался спор, в ходе которого 15-летний внук и его знакомая по разу ударили белгородку мотыгой по голове. Пожилая женщина скончалась на месте, а подростки скрылись.
Пресс-служба УМВД России по Белгородской области сообщила, что тревогу забил сын погибшей женщины: мужчина находился в отпуске, когда его мать перестала отвечать на звонки. Он позвонил в полицию и попросил выехать к женщине домой. Тогда полицейские и обнаружили убитую белгородку в придомовой хозяйственной постройке.
Следователи уже нашли юных преступников, которые скрывались от правосудия в других регионах, и предъявили им обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).
В настоящий момент устанавливаются всех обстоятельства произошедшего.