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ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

Погибли люди, пострадали дома и санаторий: последствия атак на Белгородскую область

23 августа 2023, 09:58
Фото: 1MI

ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

За минувшие сутки в результате атак погибли три человека, повреждены два дома и санаторий, ЛЭП. Разрушения были в Валуйском и Шебекинском горокругах, Краснояружском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Самые серьёзные последствия обстрелов были в Валуйском горокруге. Рано утром 23 августа ВСУ сбросили с БПЛА четыре осколочных боеприпаса на территорию санатория. Погибли трое мирных жителей. Повреждены окна и фасад здания санатория.

В результате миномётного обстрела Поповки в Краснояружском районе в двух домах выбило окна, посекло фасады, кровлю, заборы. Повреждения получила и линия газоснабжения. Помимо этого, на окраине села с беспилотника сбросили пять осколочных боеприпасов. В этом случае обошлось без последствий. Также в Краснояружском районе по Староселью выпустили четыре артиллерийских снаряда и сбросили с беспилотника один осколочный боеприпас. Без последствий.

В Шебекинском горокруге в результате миномётного обстрела хутора Панков повреждения получила линия электропередачи. Всего в населённом пункте было девять прилётов. Кроме того, десять артиллерийских снарядов выпустили по Середе, а по Новой Таволжанке — пять миномётных.

Атаковали ВСУ и Белгородский район. По Журавлёвке выпустили два артснаряда. Помимо этого, над селом с беспилотника сбросили семь взрывных устройств. По МАПП «Нехотеевка» ударили четырьмя артиллерийскими снарядами. Над хутором Варишкин с дрона сбросили взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

По Сподарюшино в Грайворонском горокруге выпустили 12 миномётных снарядов, по Дроновке — два. На территории между сёлами Ивановская Лисица и Антоновка сбили беспилотник самолётного типа. Без последствий.

В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый. Здесь было 13 прилётов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Частный дом серьёзно пострадал из-за обстрела Белгородской области
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