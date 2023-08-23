Погибли люди, пострадали дома и санаторий: последствия атак на Белгородскую область

В результате миномётного обстрела Поповки в Краснояружском районе в двух домах выбило окна, посекло фасады, кровлю, заборы. Повреждения получила и линия газоснабжения. Помимо этого, на окраине села с беспилотника сбросили пять осколочных боеприпасов. В этом случае обошлось без последствий. Также в Краснояружском районе по Староселью выпустили четыре артиллерийских снаряда и сбросили с беспилотника один осколочный боеприпас. Без последствий.