Осень «Нового Поколения»

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
36-й семинар пройдёт со 2 по 12 октября на базе оздоровительного комплекса «Лесная сказка» Губкинского городского округа.
Международный молодёжный семинар «Новое поколение» — это бесплатная образовательная площадка для молодёжи Белгородской области, которая на протяжении 18 лет помогает участникам развиваться, совершенствоваться и находить себя.
За десять дней семинара участников научат правильно говорить, анализировать, переосмысливать, петь, танцевать, творить, проживать эмоции и слышать себя.
Помогут им в этом с ведущие специалисты всероссийского и международного уровня, которые на протяжении многих лет являются базовыми педагогами семинара. Среди них — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссёр, создатель оригинальной системы воспитания голоса «Метоника» Вероника Косенкова, актриса, тренер по актёрскому мастерству и сценической речи Олеся Агрызкова, режиссёр Ольга Шарий, коуч ICF и бизнес-консультант Наталья Кондаурова, и другие.
«Тема осеннего семинара — „Истоки и путь вдохновения“. Мы будем говорить о важном: узнаем, где искать свое собственное вдохновение, чем оно может стать, к каким результатам приведёт. Поймем, каким образом источником вдохновения становятся испытания, друзья, семья, дело, природа. Это тот путь, который нам предстоит пройти вместе, но который у каждого будет свой, особенный», — рассказывает председатель БРОО «Новое поколение» Дмитрий Тупейко.
Международный молодежный семинар «Новое поколение» — комфортное пространство для развития и изменений. Днём участники работают с профессионалами — групповая и индивидуальная работа с педагогами, постоянная практика и авторские методики, а вечером погружаются в творческую атмосферу.
Каждый день — это новое событие, где участники применяют полученные знания, попадают в непривычные обстоятельства, и раскрывают себя с неожиданной стороны.
Чтобы стать участником семинара, нужно заполнить анкету и пройти очный отбор. Заявки принимаются до 13 сентября. Форма для заполнения доступна на сайте: https://seminar.np-bel.ru.
Больше информации об организаторах и педагогах можно получить в официальной группе во «Вконтакте»: https://vk.com/np_seminar.
Отметим, что Международный молодёжный семинар «Новое поколение» проводится с 2005 при поддержке Фонда «Поколение» Андрея Скоча. Этой осенью на семинар приедут 40 участников из разных уголков Белгородской области в возрасте от 18 до 30 лет.