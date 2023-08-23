Осень «Нового Поколения»

Помогут им в этом с ведущие специалисты всероссийского и международного уровня, которые на протяжении многих лет являются базовыми педагогами семинара. Среди них — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссёр, создатель оригинальной системы воспитания голоса «Метоника» Вероника Косенкова, актриса, тренер по актёрскому мастерству и сценической речи Олеся Агрызкова, режиссёр Ольга Шарий, коуч ICF и бизнес-консультант Наталья Кондаурова, и другие.