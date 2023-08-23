Омская перспектива: может ли сибирский регион стать процветающей местностью?

Население области в целом постепенно сокращается с 2016 года. Снижение численности проживающих в регионе происходит преимущественно из-за миграции людей, которые решают навсегда покинуть родную область и искать свое место в других регионах. Так, в начале 2023 года Росстат сообщил, что численность населения региона сократилась на 19,6 тысяч человек. Но также существенна естественная убыль, которая не единожды превышала показатели рождаемости в области. Например, по данным Росстата, в 2021 году смертность имела самые крупные показатели за всю историю современной России — 16,3 тыс. человек. Специалисты увидели в этом последствия пандемии коронавируса. В 2022-м показатели немного выправились, и разница умерших и родившихся составила всего 9,6 тыс.