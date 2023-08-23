Омская перспектива: может ли сибирский регион стать процветающей местностью?

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Омская область сталкивается с рядом проблем, которые в принципе характерны для сибирских территорий, — сокращение населения, закрытие предприятий и низкий уровень жизни. Так, согласно данным последней переписи населения, в области на сегодняшний день проживают более 1,8 млн человек. Цифра, ненамного превышающая численность людей в Новосибирске и семикратно уступающая московским показателям, пишет gorod55.ru.
По данным РИА «Рейтинг» за 2022 год, Омская область по качеству жизни оказалась ближе к концу списка и заняла 66-е место из 85. Таким образом она входит в «двадцатку» наименее привлекательных регионов для проживания. Но, как было сказано ранее, область имеет шанс на кардинальное преображение и может стать одним из лучших мест для жизни в стране.
Демографическая ситуация
Согласно статистике, положение Омской области в настоящее время нельзя назвать оптимистичным. Большая часть жителей региона проживает в областном центре — 1,35 млн из 1,83 млн человек. Из этого следует, что в остальных населенных пунктах — менее полумиллиона.
Население области в целом постепенно сокращается с 2016 года. Снижение численности проживающих в регионе происходит преимущественно из-за миграции людей, которые решают навсегда покинуть родную область и искать свое место в других регионах. Так, в начале 2023 года Росстат сообщил, что численность населения региона сократилась на 19,6 тысяч человек. Но также существенна естественная убыль, которая не единожды превышала показатели рождаемости в области. Например, по данным Росстата, в 2021 году смертность имела самые крупные показатели за всю историю современной России — 16,3 тыс. человек. Специалисты увидели в этом последствия пандемии коронавируса. В 2022-м показатели немного выправились, и разница умерших и родившихся составила всего 9,6 тыс.
Перед сменившимся руководством Омской области стоит серьезная задача — улучшение демографической ситуации. Была поставлена цель — к 2025 году повысить коэффициент рождаемости на 2,6% по отношению к 2023 году. В правительстве региона убеждены, что цель достижима.
Прежде всего, опорой служат разнообразные меры социальной поддержки семей и готовность государства оказывать всестороннюю помощь, обеспечивая стабильное будущее людям, стремящимся вступить в брак и растить детей. Так, родители в Омской области могут получать около 15 различных пособий и выплат, среди которых пособия беременным женщинам, выплаты семьям с детьми от трех до семи лет и прочие. Регулярные выплаты в регионе уже получают 35 тысяч семей.
Одно из местных нововведений — семейные многофункциональные центры. Они напоминают нам хорошо знакомые МФЦ, но имеют более узкую направленность, оказывают услуги для семей с детьми. Здесь в режиме одного окна можно оформить документы на соответствующие выплаты и льготы. В ближайшее время планируется открытие первых двух офисов в Омске и Называевском районе. 1,5 тысячи семей уже ожидают начала работы новых учреждений и в скором времени смогут получить необходимую поддержку.
Финансовую помощь подкрепляет серьезная идеологическая основа, в центре которой — человек семейный. Иллюстрацией может послужить награждение победителей регионального конкурса «Семья года» в июне. Награды вручал лично врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. На конкурсе определили лучшую многодетную семью, лучшую династию, лучшую молодую семью, сельскую семью и т. д. Лауреаты семейного конкурса получили денежные премии по 100 тысяч рублей.
Новый глава и новые цели
Одна из первоочередных задач, стоящих перед Виталием Хоценко и его командой, — раскрытие внутреннего потенциала Омской области как высокоресурсного субъекта, способность стать промышленно-логистическим центром федерального уровня. Ведь долгие годы регион был как бы «оттеснен» своими соседями, хотя и располагает заметными преимуществами, по сравнению с тем же Красноярским краем. В подтверждение слов можно привести сухопутные связи с внешнеэкономическими партнерами — Китаем и Казахстаном. Также в регионе протекает одна из крупнейший рек мира, являющаяся важной судоходной артерией области, — Иртыш. И это не говоря уже о многочисленных железнодорожных и автомобильных путях сообщения.
Приоритет отдается кластерному развитию промышленности: вокруг крупного предприятия концентрируются небольшие компании, образующие единую производственную цепочку. Для такого подхода необходимо обеспечить регион высококвалифицированными кадрами, усовершенствовать систему профессионального образования, привлечь в регион молодых специалистов и создать для них необходимые условия. Это неотвратимо вызовет строительство доступного и комфортного жилья, улучшение социальной инфраструктуры, дорог, газификации и многого другого. Перед Виталием Хоценко и его командой стоят реальные и достижимые цели, способные вызвать экономический прорыв региона, долгое время находившегося в тени.
Мартовское назначение на пост врио губернатора Омской области Виталия Хоценко воспринялось аналитиками как стремление руководства страны изменить положение одного из отстающих сибирских регионов. Молодой и амбициозный политик, как Хоценко охарактеризовали эксперты, — это шанс на всестороннее развитие Омской области.
С первых дней назначения Хоценко показал себя как заинтересованный и разбирающийся глава региона. Во время поездок по области новый руководитель лично пообщался с местными жителями и определил волнующие людей проблемы — жилищный вопрос и строительство, нехватка школ и больниц, развитие сельских территорий и обустройство дорог.
Врио губернатора также обозначил четкую задачу по обновлению аппарата управления. На встрече с президентом Владимиром Путиным в июле Виталий Хоценко предложил реализовать региональный кадровый конкурс управленцев по примеру «Лидеров России». Отбор претендентов на первый конкурс в Сибири начнется в сентябре. В перспективе проект может оказаться полезным не только для Омской области, но и для других регионов РФ.
Развитие региона
Специальная военная операция стала главным вызовом не только для страны в целом, но и для каждого региона. Омская область — не исключение. Не являясь самодостаточным в экономическом отношении, регион испытывал влияние санкционных ограничений.
Однако не бывает исключительно пессимистичных тенденций: благодаря росту оборонного заказа местные предприятия получили работу. Как известно, в годы Великой Отечественной войны омичи своим самоотверженным трудом на промышленных оборонных предприятиях приближали победу. Сейчас регион вспоминает былую роль, стремится закрепить позитивные изменения и равномерно развивать другие сферы, чтобы не зависеть от внешних обстоятельств.
Новое руководство видит три сильные опоры, на которые необходимо делать ставку при развитии региона.
«Самые прорывные направления — это промышленность, сельское хозяйство и логистика», — говорит врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
Помимо этого, необходимо создать благоприятные условия для ведения стабильного бизнеса и реализации бизнес-идей, в том числе новаторских для области. У Хоценко, к слову, такой опыт есть. Молодой политик имеет внушительный управленческий багаж. Он работал в должности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, затем занимал пост директора департамента промышленной политики и проектного управления в федеральном Минпромторге. До назначения в Омскую область руководил правительством ДНР. На каждом месте Хоценко проявил себя как ответственный и инициативный управленец, способный задавать высокие планки собственными примером.
Учитывая все перечисленное, можно смело заявить, что у Омской области есть все шансы на качественное преображение. Новое руководство считает, что за пять лет регион может стать всероссийским логистическим центром с успешной международной торговлей. Тем более, что для этого есть все условия.
Уже предприняты конкретные шаги и есть результаты. Так, в качестве примера можно привести логопарк «Солнечный», который даст региону новые рабочие места, поспособствует строительству жилья и развитию инфраструктуры. В июне началось строительство производства полиизобутилена и состоялся запуск модернизированного производства по переработке бутан-бутиленовой фракции на заводе «Омский каучук».
Омск может похвастаться наличием особой экономической зоны «Авангард». Сейчас здесь зарегистрированы шесть резидентов, но вскоре их станет больше. Строятся два новых производства — заводы графитированных электродов и металлоконструкций, еще два — на стадии проектирования. Они будут отвечать за производство бисфенола-А и переработку промышленных отходов.
Помощь фронту — дело тыла
Поддержка семей участников специальной военной операции является одной из первоочередных забот каждого региона. Омская область в этом отношении не отстаёт. Используя полученный опыт на посту председателя правительства ДНР, Виталий Хоценко активно задействует возможности субъекта. По его словам, Омская область — крепкий тыл и надежная опора для военных и их близких.
Одна из самых больших выплат военнослужащим, подписавшим контракт с Минобороны, назначена в Омской области — 450 тысяч рублей. Если контрактник относится к категории детей-сирот, то жилье ему предоставляется вне очереди. Кроме того, в дополнение к уже имеющимся мерам поддержки областное правительство выделило муниципалитетам порядка 45 млн рублей для участников СВО.
«В регионе семьи мобилизованных, контрактников и добровольцев освобождены от платы за детский сад и платы за горячее питание школьников с 5 по 11-й класс», — сообщил Виталий Хоценко.
Только материальной составляющей деятельность регионального правительства ограничивать все же нельзя. Врио губернатора Хоценко регулярно встречается с семьями участников СВО и лично общается с родными защитников.
Люди — прежде всего
Важным вопросом остается и реализация социальных проектов. Например — строительство школ, больниц, дорог, жилья, обновление коммунальной сферы, забота об отдыхе и развитии людей. Все это влияет на качество жизни в регионе. В прошлом году в Омской области было построено 700 тыс. кв. м нового жилья. Но останавливаться нельзя, настаивает врио губернатора Виталий Хоценко. В июне глава региона встретился с руководством крупного федерального инвестиционного холдинга АФК «Система», который ответственен в том числе и за жилищные проекты. На встрече обсуждалось длительное стратегическое партнерство, идущее ещё со Ставрополья, а также меры по развитию туристической сферы.
Благоустройство региона
В вопросах благоустройства в Омской области важно учитывать мнение и инициативы самих жителей. На прошедшем в июле региональном форуме гражданских активистов «Решают люди», врио губернатора Виталий Хоценко отметил важность благоустройства городской среды. В этом помогают и федеральные, и местные программы. В перспективе расширение программы поддержки местных инициатив.
«В прошлом году 20 млн выделяли, в этом году — до 100 млн выделили и 70 проектов поддерживаем. На следующий год, мы приняли решение, выделим 1 млрд рублей для того, чтобы благоустроить не 70 пространств во всех муниципалитетах области, а как минимум в пять раз больше», — сообщил Хоценко.
Теперь инициативное бюджетирование может помочь с ремонтом школьных территорий, двором многоквартирных домов, территорий спортплощадок и детсадов и других пространств. Увеличена верхняя планка финансирования проекта — до 3 млн рублей.
Если резюмировать, то на сегодняшний день у Омской области есть все возможности, чтобы заявить о себе как об одном из интенсивно развивающихся регионов страны. Планы нового руководства поспособствует экономическому и социальному процветанию сибирского субъекта. Остается лишь умело воспользоваться всеми ресурсами и условиями для реализации задуманного.