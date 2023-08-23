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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Ночи в Белгородской области станут заметно холоднее

Ночи в Белгородской области станут заметно холоднее

23 августа 2023, 14:56
Фото: 1MI
Ближайшей ночью столбик термометра опустится до +8 ˚С. При этом уже днём белгородцев ожидает комфортная температура, сообщили в региональном управлении МЧС.
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МЧС

В Белгородской области температура ближайшей ночью может опуститься до +8 ˚С, предупреждают спасатели. Ветер западной четверти 3-8 м/с.

Днём 24 августа в регионе установится облачная с прояснениями погода. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. В светлое время суток потеплеет до +20…+25 ˚С. Осадков не ожидается.

По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью температура составит +13 ˚С, днём поднимется до +24 ˚С.

В ближайшую пятницу, 25 августа, в Белгороде возможен небольшой дождь ночью при +13 ˚С и днём при +23 ˚С. В субботу будет пасмурно, но без осадков. Днём столбик термометра поднимется до +26 ˚С.

Самая жаркая погода на этой неделе в Белгороде ожидается в воскресенье, 27 августа. Воздух днём прогреется до +28 ˚С.

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#Белгородская область#МЧС#Погода#Гидрометцентр#Похолодание#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород
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