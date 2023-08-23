Ночи в Белгородской области станут заметно холоднее

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В Белгородской области температура ближайшей ночью может опуститься до +8 ˚С, предупреждают спасатели. Ветер западной четверти 3-8 м/с.
Днём 24 августа в регионе установится облачная с прояснениями погода. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. В светлое время суток потеплеет до +20…+25 ˚С. Осадков не ожидается.
По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью температура составит +13 ˚С, днём поднимется до +24 ˚С.
В ближайшую пятницу, 25 августа, в Белгороде возможен небольшой дождь ночью при +13 ˚С и днём при +23 ˚С. В субботу будет пасмурно, но без осадков. Днём столбик термометра поднимется до +26 ˚С.
Самая жаркая погода на этой неделе в Белгороде ожидается в воскресенье, 27 августа. Воздух днём прогреется до +28 ˚С.