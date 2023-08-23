Несколько сёл в Белгородской области попали под обстрелы ВСУ: есть разрушения

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
23 августа несколько населённых пунктов попали под обстрел ВСУ в Грайворонском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Разрушения в результате прилёта семи снарядов ствольной артиллерии есть в Козинке. Осколочные повреждения выявили в девяти частных домах и одной легковой машине.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Какие ещё населённые пункты попали под обстрел, губернатор не уточнил. Однако в рассылке МЧС, помимо Козинки, сообщалось об обстрелах сёл Сподарюшино, Дроновка и Пороз в Грайворонском горокруге.
Напомним, что в результате утренней атаки по Валуйскому горокругу погибли три человека. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на территорию санатория.