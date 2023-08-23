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Обстрел, архивное фото

Несколько сёл в Белгородской области попали под обстрелы ВСУ: есть разрушения

23 августа 2023, 09:23
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обстрел, архивное фото

Девять домов и машина пострадали от прилётов в Белгородской области

Разрушения есть в Козинке Грайворонского горокруга. Повреждения получили дома и машина. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

23 августа несколько населённых пунктов попали под обстрел ВСУ в Грайворонском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Разрушения в результате прилёта семи снарядов ствольной артиллерии есть в Козинке. Осколочные повреждения выявили в девяти частных домах и одной легковой машине.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Какие ещё населённые пункты попали под обстрел, губернатор не уточнил. Однако в рассылке МЧС, помимо Козинки, сообщалось об обстрелах сёл Сподарюшино, Дроновка и Пороз в Грайворонском горокруге.

Напомним, что в результате утренней атаки по Валуйскому горокругу погибли три человека. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на территорию санатория.

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