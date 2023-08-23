Не отходя от кассы: белгородцы активно пользуются услугой кешаута

Для того, чтобы узнать, действует ли услуга в конкретной торговой точке, необходимо обратиться к продавцу. Предварительно нужно озвучить желаемую сумму для обналичивания. В день можно снять не более 5 тыс. рублей, а в месяц — не более 30 тыс. рублей.