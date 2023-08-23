Не отходя от кассы: белгородцы активно пользуются услугой кешаута

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
У белгородцев есть возможность снять деньги прямо на кассах в магазинах, и жители региона активно пользуются этой услугой. Как отметили в ЦБ, в Белгородской области работает 344 торговые точки, где можно снять деньги при покупке товаров. В их числе — магазины, аптеки, АЗС.
Для того, чтобы узнать, действует ли услуга в конкретной торговой точке, необходимо обратиться к продавцу. Предварительно нужно озвучить желаемую сумму для обналичивания. В день можно снять не более 5 тыс. рублей, а в месяц — не более 30 тыс. рублей.
Отказать в услуге продавцы могут в тех случаях, когда на кассе нет достаточной суммы наличными. Услуга в торговых точках предоставляется бесплатно, однако владельцам карт стоит узнать, берёт ли их банк комиссию за такие операции.
Добавим, что, по данным регулятора, по состоянию на 1 апреля в регионе в торговых организациях было установлено порядка 36,6 тыс. терминалов.