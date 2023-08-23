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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:15

Белгородцы активно пользуются услугой выдачи наличных на кассах

Не отходя от кассы: белгородцы активно пользуются услугой кешаута

23 августа 2023, 08:13
Фото: 1MI

Белгородцы активно пользуются услугой выдачи наличных на кассах

На территории Белгородской области работает 344 торговые точки, где можно снять деньги при покупке товаров, сообщили в региональном отделении Банка России. В день таким способом можно снять не более 5 тыс. рублей.

У белгородцев есть возможность снять деньги прямо на кассах в магазинах, и жители региона активно пользуются этой услугой. Как отметили в ЦБ, в Белгородской области работает 344 торговые точки, где можно снять деньги при покупке товаров. В их числе — магазины, аптеки, АЗС.

Для того, чтобы узнать, действует ли услуга в конкретной торговой точке, необходимо обратиться к продавцу. Предварительно нужно озвучить желаемую сумму для обналичивания. В день можно снять не более 5 тыс. рублей, а в месяц — не более 30 тыс. рублей.

Отказать в услуге продавцы могут в тех случаях, когда на кассе нет достаточной суммы наличными. Услуга в торговых точках предоставляется бесплатно, однако владельцам карт стоит узнать, берёт ли их банк комиссию за такие операции.

Добавим, что, по данным регулятора, по состоянию на 1 апреля в регионе в торговых организациях было установлено порядка 36,6 тыс. терминалов.

Белгородцы стали реже снимать наличные с банковских карт
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#Белгородская область#Экономика#Комиссия#Банк россии#Магазины#АЗС#Торговые точки#Наталья Корявых#Терминалы#Аптеки#Кассы#Кешаут#Наличные#Снятие денег
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