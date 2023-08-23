Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Школы

Названы лучшие школы Белгородской области: кто вошёл в топ-10

23 августа 2023, 11:15
Фото: 1MI
Школы

Эксперты RAEX назвали инженерный лицей-интернат в Белгороде лучшей школой

Общеобразовательные учреждения оценивали по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Топ-10 опубликовало рейтинговое агентство RAEX.
Сюжет
Рейтинг

Лучшей школой региона в этом году признали Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат. Оценивали общеобразовательные учреждения исходя из количества выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

В основном школы-лидеры находятся в Белгороде. В тройку лучших попали уже упомянутый лицей-интернат, Центр образования №1, а также лицей №9. Ещё в топ-10 оказались Шуховский лицей, лицей №32, гимназии №22 и №3 в областном центре.

Далее в рейтинге расположились школы №20 и 40 в Старом Осколе. Замыкает топ-10 лицей №10 в Белгороде.

В прошлом году список немного отличался. Первая четвёрка выглядела так же. Вместе с тем лицей № 32 в Белгороде улучшил свои позиции и поднялся с восьмого на пятое место. Гимназии № 3 в рейтинге прошлого года не было, а в 2023-м она оказалась на седьмом месте.

Школа № 20 в Старом Осколе опустилась с пятого на восьмое место, школа № 40 — с седьмого на девятое. Помимо этого, в новом рейтинге нет старооскольского лицея № 3 имени С. П. Угаровой: в 2022 году он занимал девятое место.

Рейтинг лучших школ Белгородской области в 2023 году по версии RAEXРейтинг лучших школ Белгородской области в 2023 году по версии RAEX
Рейтинг лучших школ Белгородской области в 2023 году по версии RAEX
Фото: raex-rr.com
Школа в Белгороде стала третьей в списке лучших школ России
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область потеряла позиции в рейтинге социально-экономического развитияБелгородские университеты попали в рейтинг лучших вузов агентства RAEXСтарый Оскол обошёл Белгород в рейтинге зарплат городов России
#Белгородская область#Старый Оскол#Рейтинг#Образование#Школа#Школы#Лицей#Белгород#Наталья Корявых#Гимназия#Инженерный юношеский лицей-интернат#RAEX
Подпишитесь
«Просила возместить стоимость шубы»: Гладков — о встрече с пострадавшими шебекинцами
Сегодня, 13:52
Белгородэнерго обеспечило электроснабжение нового гимнастического центра «Сирень»
Сегодня, 12:43
Пожары, безнал и турецкие сладости: дорога из Белгорода в Крым через Мариуполь
Сегодня, 14:13
Вместо мешков для обуви — мешки с песком: как школы Белгорода готовятся к 1 сентября
Сегодня, 13:47
Гладков пообещал разобраться с жалобой о торговле местами в очереди для многодетных
Сегодня, 12:23
«Стояли на крыльце, разговаривали. Вот на них и сбросили»: белгородцы — о погибших
Сегодня, 14:41