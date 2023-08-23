Названы лучшие школы Белгородской области: кто вошёл в топ-10

В прошлом году список немного отличался. Первая четвёрка выглядела так же. Вместе с тем лицей № 32 в Белгороде улучшил свои позиции и поднялся с восьмого на пятое место. Гимназии № 3 в рейтинге прошлого года не было, а в 2023-м она оказалась на седьмом месте.