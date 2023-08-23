Названы лучшие школы Белгородской области: кто вошёл в топ-10

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Лучшей школой региона в этом году признали Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат. Оценивали общеобразовательные учреждения исходя из количества выпускников, поступивших в ведущие вузы России.
В основном школы-лидеры находятся в Белгороде. В тройку лучших попали уже упомянутый лицей-интернат, Центр образования №1, а также лицей №9. Ещё в топ-10 оказались Шуховский лицей, лицей №32, гимназии №22 и №3 в областном центре.
Далее в рейтинге расположились школы №20 и 40 в Старом Осколе. Замыкает топ-10 лицей №10 в Белгороде.
В прошлом году список немного отличался. Первая четвёрка выглядела так же. Вместе с тем лицей № 32 в Белгороде улучшил свои позиции и поднялся с восьмого на пятое место. Гимназии № 3 в рейтинге прошлого года не было, а в 2023-м она оказалась на седьмом месте.
Школа № 20 в Старом Осколе опустилась с пятого на восьмое место, школа № 40 — с седьмого на девятое. Помимо этого, в новом рейтинге нет старооскольского лицея № 3 имени С. П. Угаровой: в 2022 году он занимал девятое место.