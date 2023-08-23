На остановке «Родина» в Белгороде обновят навесы и скамейки

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В рамках ремонта подземного пешеходного перехода на «Родине» в Белгороде обновят навесы. На это готовы потратить 6,6 млн рублей. УКС городской администрации ищет подрядчика. Его определят 1 сентября. Завершить работы исполнитель должен в течение 45 рабочих дней.
Согласно техническому заданию, необходимо установить металлические навесы двух типов. Первый должен быть длиной 12-14 метров и шириной 2-3 метра, высота — 3-3,5 метра. Стоять он должен отдельно, кровлю требуется сделать плоской.
Металлоконструкции должны пройти цинкование, требуется нанести антикоррозийное покрытие, выполнить покраску. Обшивку нужно сделать из слоистого пластика и алюминиевых композитных панелей.
Под навесом планируют установить скамейки из деревянного бруса сосны. На остановке также появится вывеска с подсветкой.
Второй навес также должен быть отдельно стоящим, требования к нему — аналогичные. Однако его должны сделать немного меньше: длина — 9-10 метров, ширина — до 2 метров, высота — 3-3,5 метра.
Ранее сообщалось, что подъёмники для инвалидов в подземке на «Родине» в Белгороде обойдутся в 3,9 млн рублей. В сумму входит их поставка и установка.