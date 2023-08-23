Молодой водитель погиб в тройном ДТП из отечественных авто в Белгородской области

В Белгородской области произошли две аварии со смертельным исходом. Первая случилась в Старооскольском горокруге. На трассе столкнулись ВАЗ-21150, ВАЗ-21101 и «Лада Гранта». По предварительным данным ГИБДД, первая машина при повороте столкнулась со второй. После этого ВАЗ-21101 выбросило на встречку, где он столкнулся с «Грантой».