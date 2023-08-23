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Два человека погибли за день в авариях в Белгородской области

Молодой водитель погиб в тройном ДТП из отечественных авто в Белгородской области

23 августа 2023, 08:02
Фото: 1MI

Два человека погибли за день в авариях в Белгородской области

Первая смертельная авария произошла в Старооскольском горокруге — столкнулись два автомобиля ВАЗ и «Гранта». Второе ДТП случилось в Прохоровском районе — погиб пенсионер. Подробности этих и других происшествий сообщили в региональном УМВД.
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ДТП

В Белгородской области произошли две аварии со смертельным исходом. Первая случилась в Старооскольском горокруге. На трассе столкнулись ВАЗ-21150, ВАЗ-21101 и «Лада Гранта». По предварительным данным ГИБДД, первая машина при повороте столкнулась со второй. После этого ВАЗ-21101 выбросило на встречку, где он столкнулся с «Грантой».

Погиб 26-летний водитель ВАЗ-21101. Пострадали его 25-летний пассажир, а также 36-летняя женщина, управлявшая «Грантой», и её 37-летняя пассажирка.

Ещё одна смертельная авария произошла ночью на трассе в Прохоровском районе. Volkswagen Polo съехал на обочину и опрокинулся. 60-летний водитель погиб.

Две аварии с пострадавшими зарегистрировали в Новооскольском горокруге. В одном случае «Лада» съехала в кювет и опрокинулась. Пострадали 40-летний водитель и его пассажиры 19 и 20 лет.

В результате другого ДТП пострадала 34-летняя женщина. Она получила травмы после столкновения ВАЗ-2107 и Kia Ceed. По предварительным данным, 73-водитель «семёрки» не уступил дорогу иномарке, за рулём которой была пострадавшая женщина. Kia от столкновения съехала с дороги и врезалась в ЛЭП.

В Красногвардейском районе столкнулись «Лада-212140» и Toyota Land Cruiser 200. Пострадала 55-летняя женщина, которая была за рулём отечественного авто. По предварительным данным, она при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество иномарке.

На дороге в Алексеевском горокруге Skoda Octavia съехала в кювет и врезалась в дерево. Пострадал 29-летний водитель.

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